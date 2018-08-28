Жители свердловского села пожаловались Путину на незаконный куриный крематорий «Нижнетагильской птицефабрики». Предприятию грозит приостановление деятельности

ООО «Нижнетагильская птицефабрика» грозит административное приостановление деятельности на срок до 90 суток из-за выбросов в атмосферу без разрешения. Жалобу на предприятие в администрацию президента написал от имени односельчан житель села Покровское Свердловской области Сергей Попов.

По словам Попова, последние годы двухтысячное село задыхается от едкого запаха, который птицефабрика выбрасывает при сжигании органических отходов.

«Наш посёлок раньше принадлежал птицефабрике, рабочим здесь давали жильё. Потом её приватизировали, несколько раз продавали. Три-четыре года назад туда провели газ и они построили крематорий. Цыплята дохнут, яйца портятся, а они их сжигают. Представляете, какой стоит запах?» — рассказал АН «Между строк» автор обращения к президенту.

Первые пару лет работа крематория не была так заметна, говорит Сергей Попов, но год назад он с односельчанами не выдержал и написал перед выборами обращение свердловскому губернатору Евгению Куйвашеву.

«Приехала санэпидстанция, сделали замеры и отчитались, что всё нормально. Только вот вонь в посёлок идёт при южном или юго-западном ветре, а тогда ветер дул в другую сторону», — вспоминает Попов.

Ближайшие дома находятся от птицефабрики на расстоянии 300 метров. В советские времена, говорит Попов, всё руководство предприятия жило в посёлке, поэтому постоянно следило за розой ветров даже при утилизации навоза.

«Сейчас тут никто из руководства не живёт, даже рабочих привозят на автобусе со всего пригорода. Наша местная власть тоже с ними борется, но ничего поделать не может. Поэтому в июне я подумал, что, раз они на губернатора наплевали, надо писать президенту, может быть, они хотя бы его уважают», — говорит местный активист.

Сергей Попов написал обращение в администрацию президента, откуда его спустили в администрацию свердловского губернатора, а затем в Нижнетагильскую природоохранную прокуратуру, горноуральскую администрацию и департамент Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) по УрФО.

24 августа специалисты Роспотребнадзора закончили внеплановую проверку «Нижнетагильской птицефабрики».

«По жалобе, которую направил гражданин, была проведена внеплановая документарная проверка без выезда на территорию. Выяснилось, что у фабрики нет двух рабочих документов: разрешения на выброс вредных (загрязняющих) веществ, а также в 2016 году у них закончилось действие нормативов предельно допустимых выбросов в соответствии с ГОСТ. Установлено, что на фабрике эксплуатируются 27 источников выбросов, 22 из которых неорганизованные. Предприятие выбрасывает в год 21 тонну веществ, в том числе 7,3 тонны твёрдых. Кроме того, во время проверки выяснено, что производственный контроль за выбросами загрязняющих веществ на птицефабрике также не производился», — рассказал АН «Между строк» специалист департамента Росприроднадзора по УрФО Вячеслав Анипченко.

В связи с выявленными нарушениями законодательства в отношении юридического лица ООО «Нижнетагильская птицефабрика» и ответственного за охрану окружающей среды должностного лица возбуждены административные дела. Материалы проверки направлены в Нижнетагильскую прокуратуру, совместно с которой специалисты Росприроднадзора проведут в сентябре уже выездную проверку на предприятии. Также, по словам Анипченко, документы направлены в управление Роспотребнадзора, чтобы санврачи сделали на границе санитарной зоны замеры выбросов и их влияния на жилую застройку села Покровское.

Добавим, статья «Выброс вредных веществ в атмосферный воздух или вредное физическое воздействие на него без специального разрешения» влечёт наказание в виде штрафа от 180 до 250 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Получить оперативный комментарий представителей «Нижнетагильской птицефабрики» не удалось. По номеру приёмной компании ответила секретарь, которая заявила, что ей необходимо проконсультироваться с руководством. На оставленный журналистом АН «Между строк» телефонный номер на момент публикации никто не перезвонил.

Отметим, в начале августа пресс-служба администрации Нижнего Тагила сообщила, что после многомесячных переговоров ООО «Нижнетагильская птицефабрика» перерегистрировалось юридически с территории Горноуральского округа в Нижний Тагил.

«Сегодня это предприятие стало нашим хорошим сельскохозяйственным активом, который обеспечит продовольственную безопасность тагильчан, — подчеркнул Владислав Пинаев в ходе визита на предприятие. — Мне удалось побывать на многих птицефабриках, но настолько современное производство я вижу впервые. Здесь современные методы и технологии работы, новейшее оборудование, душевный коллектив и сплочённая команда руководителей, которые вместе реализуют идею по обеспечению жителей города качественной продукцией».

Директор «Нижнетагильской птицефабрики» Елена Панова рассказывала в ходе визита врип главы Нижнего Тагила, что фабрика произвела в 2017 году более 300 млн куриных яиц, хотя в советское время рекордом предприятия была цифра 95 млн. Продукция птицефабрики поставляется, по словам руководства, «от Махачкалы до Санкт-Петербурга и от Сибири до Крыма».