Депутат Госдумы Алексей Балыбердин оценил ход работ по реконструкции гидротехнического сооружения в Черноисточинске

Депутат Госдумы от Нижнетагильского округа в минувшие выходные посетил Черноисточинск. Народный избранник проверил, как идёт очистка шламонакопителя. Ранее сообщалось, что с начала 2019 года «Водоканал-НТ» вывез из шламонакопителя Черноисточинского гидроузла более шести тысяч тонн отходов.

«Докладываю: сброс шлама в шламонакопитель не ведётся. Сброс мути из шламонакопителя в пруд не ведётся, что существенно снижает экологическую нагрузку на него. Из самого шламонакопителя вывозится скопившийся за много лет шлам. Для более эффективной очистки к центру водоёма отсыпано уже три дороги, начато строительство четвёртой. В перспективе планируется полностью уйти от технологии сброса шлама, очистить шламонакопитель и рекультивировать его», — написал на своей странице в Facebook Алексей Балыбердин.

Также депутат оценил ход работ по реконструкции гидротехнического сооружения в Черноисточинске.

«На фото представлены полностью отремонтированная часть плотины, паводковый водосброс. Шандоры заготовлены, механизмы подъёма в “колокольне” отревизированы и готовы к работе, осталось подключить электропривод. К паводку всё готово. Представлена вторая часть плотины, донный водоспуск. Сейчас именно там ведутся работы. Работы идут согласно графику. Такой глобальной реконструкции плотины не проводилось никогда. Мы все надеемся, что бесперебойная работа этого сооружения позволит увеличить проточность пруда. И пруд, наконец-то, “вздохнёт полной грудью”», — отметил Балыбердин.

По словам природоохранного прокурора Дениса Исакова, за последние годы удалось добиться значительных результатов по снижению антропогенной нагрузки на Черноисточинский пруд, который является источником питьевой воды для жителей Гальянки и Вагонки. С осени 2018 года на водоёме законодательно запрещено заниматься промышленным рыболовством и кататься на моторных лодках. К концу 2019 года должно начаться строительство ливневой канализации в Черноисточинске. Также в этом году будет, наконец, решён вопрос с установлением зон санитарной охраны.