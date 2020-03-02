Депутат гордумы Екатеринбурга закрыл себя на карантин по коронавирусу после поездки в Италию

Депутат думы Екатеринбурга Константин Киселёв решил просидеть на карантине две недели после поездки в Италию, где на прошлой неделе началась вспышка коронавируса нового типа 2019-nCoV, пишет Znak.com.

По словам Киселёва, до 15 марта он откажется от посещения массовых мероприятий и будет работать из дома, решение он согласовал с председателем думы Игорем Володиным.

«Был поддержан, тем более что сегодня именно дума и депутаты, а не администрация, более жёстко ставят вопрос о профилактике, о мерах предосторожности», — написал Киселёв в Facebook.

Он подчеркнул, что по приезду из Италии он попросил врачей взять у него анализы на коронавирус, но ему ответили, что это функция Роспотребнадзора.

«То есть нужно специальное решение федерального Роспотребнадзора, чтобы у простого гражданина, прибывшего из Италии, взяли анализы. А Италии на момент моего обращения не было в списке стран, по которым идёт работа. Были Китай, Иран, Южная Корея. Соответственно, гуляй Вася», — возмутился депутат.

На прошлой неделе председатель думы Екатеринбурга Игорь Володин предложил отправить на карантин группу чиновников администрации города, включая заместителя главы муниципалитета по связям с общественностью Екатерину Куземку, которые недавно вернулись из командировки в Италию. Предложение он высказал ещё во вторник на общем совещании из соображений эпидемиологической безопасности горожан, но его инициатива не получила поддержки.

По состоянию на утро 2 марта число заразившихся новым коронавирусом в мире превысило 88 тысяч человек, погибли 3044 человека.