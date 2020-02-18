Депутат Дмитрий Ионин стал заместителем председателя комиссии Госдумы по доходам депутатов и этике

Депутат Госдумы от Свердловской области Дмитрий Ионин, представляющий фракцию «Справедливая Россия», стал заместителем председателя комиссии по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах депутатов и вопросам депутатской этики.

Как пишет Znak.com, за это решение проголосовали 383 депутата, присутствовавших на заседании.

Комиссия была создана в 2018 году, именно на ней в прошлом году должен был быть рассмотрен инцидент со стрельбой Ионина из охолощенного автомата в жилом квартале в Камышлове.