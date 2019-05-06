Происшествия

Свердловский депутат Госдумы Дмитрий Ионин стал фигурантом уголовного дела после стрельбы из автомата на улице

06.05.2019 08:01
Свердловский депутат Госдумы Дмитрий Ионин стал фигурантом уголовного дела после стрельбы из автомата на улице

Депутат Госдумы от Свердловской области Дмитрий Ионин стал фигурантом уголовного дела после того, как произвёл несколько выстрелов из автомата в одном из жилых кварталов Камышлова. Инцидент произошёл вечером 4 мая возле кафе-ресторана «Ленский» и попал на видео. По словам Ионина, охолощённое (предназначенное для стрельбы только холостыми патронами) оружие было куплено на его деньги в подарок местному детско-юношескому военно-патриотическому клубу за помощь в поимке педофила. Оружие приобрёл помощник депутата и лидер местной ячейки «Справедливой России» Павел Грибков и предложил его протестировать. Позже Ионин заявил журналистам, что свой поступок считает неправильным и готов понести адекватное наказание. Вечером 5 мая стало известно, что по факту стрельбы возбуждено дело по статье УК РФ «Хулиганство». Правоохранительные органы провели серию обысков в домах родственников Павла Грибкова. От официальных комментариев представители силовых ведомств пока воздерживаются.

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