Денис Парамонов уволен с поста директора МУП «Тагилэнерго» 

Руководитель МУП «Тагилэнерго» Денис Парамонов покинул свой пост. Эту информацию АН «Между строк» подтвердил сам муниципальный служащий. В анонимных Telegram-каналах пишут, что, возможно, увольнение произошло по инициативе работодателя. Перед этим с Парамонова взяли объяснительную, где он был в период с 15 по 17 марта, во время президентских выборов.

«Могу сказать только, что я не работаю с прошлой пятницы, 29 марта. И на этом всё. Как дальше всё сложится, время покажет», — прокомментировал отстранение АН «Между строк» Денис Парамонов.

По информации пресс-службы мэрии, трудовой договор с Парамоновым был расторгнут по п. 2. ст. 278 ТК РФ «Дополнительные основания для прекращения трудового договора с руководителем организации».

Отметим, что с 1 апреля 2016 года по январь 2022 года Парамонов занимал должность главы Тагилстроевского района Нижнего Тагила. Пост руководителя МУП «Тагилэнерго» он занял в начале 2022 года.

Напомним, в конце марта мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев пригрозил санкциями тем бюджетникам, которые не ходили голосовать на выборах президента России. Это заявление градоначальник сделал во время торжественного открытия Центра амбулаторной онкологической помощи пациентам при ГБ № 4 после ремонта. По мнению мэра, человек, получающий зарплату из бюджета, не имеет права игнорировать такое важное событие. Владислав Пинаев считает, что тем, кто не ходил на выборы, не место на госслужбе независимо от квалификации.