Деньги за пропавшие из-за коронавируса авиабилеты россияне смогут вернуть через три года

Правительство РФ утвердило правила возврата денег пассажирам авиакомпаний за билеты, которыми не получилось воспользоваться в связи с пандемией коронавируса. Из документа следует, что возврат денежных средств будет возможен лишь через три года, до этого авиаперевозчики будут предлагать своим клиентам ваучеры для оплаты их услуг.

Примечательно, что деньги будут возвращены с процентами, которые авиакомпания начислит за то, что на протяжении трёх лет пользовалась средствами клиентов. Процент будет определяться ключевой ставкой Центрального банка Российской Федерации, действовавшей в соответствующие периоды.

Как пишет Е1.ru, данные правила возврата денег применимы к рейсам в Китай с отправлением после 1 февраля, а также ко всем остальным рейсам, которые должны были вылетать из России с 18 марта. Чартерных рейсов они не касаются. В документе также уточняется, что билет должен быть куплен до 1 мая.

Для того чтобы получить возврат денег, граждане должны будут написать заявление на сайте перевозчика в течение трёх лет с даты отправления самолёта. После этого у авиакомпании будет 10 дней, чтобы перечислить средства на ту карту, с которой покупался билет.