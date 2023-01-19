Денег нет. Депутаты и чиновники Нижнего Тагила обсудили возможность открытия в городе дополнительных площадок для выгула собак

В городской думе Нижнего Тагила на профильной комиссии по городскому и жилищно-коммунальному хозяйству депутаты и чиновники обсудили вопрос о специально отведённых местах для выгула и дрессировки собак. В этом году средств на строительство новых площадок в бюджете города не предусмотрено. При этом депутаты предложили чиновникам всё же открывать по три площадки для выгула собак каждый год и найти средства и в 2023, и в 2024 году.

Вопрос о контроле выгула домашних животных начали обсуждать ещё в 2014 году. Тогда было решено построить в Нижнем Тагиле 11 специальных площадок. Согласно постановлению администрации города от 2014 года, под выгул собак были отведены три открытые территории: вдоль Черноисточинского шоссе, на улицах Курортной и Каспийской и рядом с Южным подъездом. Там животных разрешено выгуливать на коротком поводке и в наморднике.

Оставшиеся восемь территорий должны были оградить забором и оборудовать закрытые площадки, где животных можно было бы ещё и дрессировать. В Дзержинском районе три площадки должны были появиться на пересечении улиц Зари и Калинина, Днепровской и Северного шоссе, а также на территории у дома № 7а на Ленинградском проспекте. В Тагилстроевском районе пять площадок: в районе трамвайного кольца НТМК, а также у домов по адресам Шевченко, 5, Попова, 43, Береговая-Краснокаменская, 7 и Циолковского, 2/1. Проектная документация была разработана МУП «Тагилгражданпроект» только в 2018 году. Стоимость строительства составляла от 800 тысяч рублей до 1,5 млн рублей.

Начальник управления горхозяйством мэрии Андрей Лебедев рассказал, что к площадкам есть множество санитарных требований, которые должны соблюдаться. По его словам, сама площадка должна быть не менее 400 кв. метров, расстояние от жилых зданий должно составлять минимум 25 метров, от детских садов, школ и игровых площадок — не менее 40 метров. Территория должна быть ограждена, засыпана щебнем или песком. Обновлять покрытие следует хотя бы раз в год. При этом чиновник отметил, что часто жители бывают не согласны с появлением подобных площадок рядом с их домами.

Отметим, что в апреле 2022 года депутаты приняли новые правила благоустройства города, согласно которым запрещено находиться с собаками на детских и спортивных площадках, а также на территории медицинских и образовательных учреждений.

Сейчас в Нижнем Тагиле оборудовано лишь четыре площадки. Две находятся в ведении администрации города — это площадки в парке «Народный» на Вые и в парке Победы на ГГМ. Ещё две были открыты при благоустройстве дворов — на Вагоностроителей и Газетной. Также планировали сделать площадку в обновлённом сквере за ДК «Юбилейный», но там, по словам Андрея Лебедева, жители ближайших домов возмутились подобным соседством.

Депутат Гаджи Абдулов рассказал, что в его практике были обращения жителей с просьбами соорудить площадки. Он считает, что проблему можно решить за несколько лет, ежегодно строя по одной площадке в каждом районе города.

«Сегодня нет каких-то наказаний для владельцев животных ровно потому, что им негде выгуливать собак. Если бы не было площадки в парке “Победы”, то, по сути, на ГГМ была бы одна придорожная полоса на Черноисточинском шоссе. И что тогда? Человек с Уральского проспекта должен на руках отнести туда собаку и погулять? Движение по этому вопросу должно быть, выгул должен стать более цивилизованным. Запрос есть и от владельцев собак, и от тех, у кого их нет, потому что зачастую небезопасно гулять с детьми, если рядом выгуливают животных», — сказал председатель комиссии Денис Корякин.