День знаний в свердловских школах пройдёт при минимальных ковид-ограничениях

В управлении Роспотребнадзора Свердловской области рассказали, как пройдут первосентябрьские линейки в школах. По данным санврачей, дополнительные противоэпидемические меры ко Дню знаний вводиться не будут, родителям и школьникам не нужно будет даже иметь при себе медицинские маски.

В ведомстве уточнили, что родители смогут присутствовать на торжественных линейках. Однако в случае плохого самочувствия Роспотребнадзор рекомендует не посещать мероприятия, чтобы обезопасить окружающих людей. Детей с признаками инфекционных заболеваний изолируют от класса, школьные помещения будут регулярно проветриваться и мыться, а ученики и учителя должны будут обрабатывать руки антисептиком, особенно перед походом в столовую.

Добавим, что в Свердловской области с начала августа фиксируется рост заболеваемости коронавирусом. По данным регионального оперштаба, за последние сутки в области заболели 807 человек. Днём ранее был подтверждён 761 случай заражения. В начале августа Роспотребнадзор рекомендовал свердловчанам вновь начать носить маски в общественном транспорте и людных местах.