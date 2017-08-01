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03 Авг 2017 14:03 | Метки: Новости Нижнего Тагила

День танкиста в Нижнем Тагиле пройдёт накануне выборов

Военно-патриотический фестиваль, приуроченный к празднованию Дня танкиста, пройдёт в Нижнем Тагиле 9 сентября, накануне выборов депутатов и главы города, а также губернатора Свердловской области. Постановление о проведении мероприятия подписал первый заместитель главы региона Алексей Орлов, который возглавляет оргкомитет праздника. Помимо Орлова, в совет вошли также мэр Сергей Носов, исполнительный директор УВЗ Владимир Рощупкин и несколько областных министров.

День танкиста будет организован на полигоне «Старатель» и заменит проходившую в Нижнем Тагиле с 1999 года выставку вооружений Russia Arms Expo (RAE). Региональные власти намерены потратить на мероприятие 25,5 млн рублей. Согласно аукционным документам на сайте госзакупок, основным действием сценария должна стать реконструкция Сталинградской битвы, для которой организатору необходимо будет привлечь 120 человек в аутентичной форме. Кроме того, ему нужно найти пиротехнику для организации не менее 50 пиротехнических взрывов, 40 винтовок Мосина, 20 пистолетов-пулемётов Шпагина, патроны к ним, а также15 мотоциклов, пять автомобилей и три единицы бронетехники времён Великой Отечественной войны.

Предполагается, что зрителями военно-патриотического фестиваля станут не менее 2,5 тыс. человек. Победители конкурса должны организовать павильоны общей площадью не менее 2,5 тыс. «квадратов», боевое поле с огневыми позициями и мишенной обстановкой.

«Предоставить амуницию, пиротехнику, технику и патроны для проведения исторической реконструкции, организовать показательные выступления парашютистов, работу сценического комплекса, детских развлекательных мероприятий, экспозицию военной техники. Концертная программа должна содержать максимально расширенное жанровое наполнение», – говорится в проекте.

Отмечается также, что на полигоне будут работать не менее пяти военных полевых кухонь. 

На площади Славы 9 сентября пройдёт гастрономический фестиваль военной и уральской кухни. В его рамках будут организованы различные мастер-классы, гонки радиоуправляемых моделей танков, фотозоны. На площади у ДК им. Окунева состоится показ военной техники и концерт, завершится праздничное мероприятие фейерверком – за 15 минут произведут более 6300 выстрелов. Кто выиграет конкурс на проведение фестиваля, станет известно 9 августа. 

Напомним, провести День танкиста на полигоне Старатель решили после того, как в июне вышло официальное распоряжение правительства России о переносе выставки вооружений RAE-2017 из Нижнего Тагила в город Кубинка Московской области. Весной глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил, что теперь в Тагиле будет ежегодно праздноваться День танкиста. Врио губернатора региона Евгений Куйвашев выразил уверенность, что отмена деловой части выставки RAE и увеличение зрелищных мероприятий повысит её туристическую привлекательность.

RAE проходила на Среднем Урале с 1999 года и давно стала визитной карточкой не только города, но и всего региона. Основным организатором выставки был «Уралвагонзавод», вошедший зимой в состав госкорпорации «Ростех». Агентство новостей «Между строк» ранее сделало подборку мнений чиновников, депутатов и военных экспертов о том, как потеря RAE отразится на экономике, инвестиционной привлекательности и имидже Нижнего Тагила и Свердловской области

Агентство новостей «Между строк»

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