День Победы в Свердловской области будет дождливым

В ближайшие три дня на Среднем Урале ожидаются умеренные и сильные дожди, а на севере мокрый снег, сообщает Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. В понедельник и вторник, 7 и 8 мая, синоптики обещают в регионе днём 8… 14 °С, ночью 0… +5 °С (на севере заморозки до -3 °С). Ветер скоростью 4-10 м/с, в понедельник с порывами до 16 м/с.

В День Победы в Свердловской области будет облачно с прояснениями, ночью и днём пройдут дожди, местами с мокрым снегом и сильные. Дневная температура будет колебаться от 10 до 15 °С, ветер – 5-10 м/с с порывами до 14 м/с.

В Екатеринбурге 9 мая ожидается 13-15 °С, небольшой дождь. В Нижнем Тагиле Гидрометцентр России прогнозирует облачную погоду с дождём, температуру ночью +3 °С, днём +12 °С.