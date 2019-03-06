«День без женщин на дороге»: ГИБДД Уфы выпустила сексистское поздравление с 8 Марта

Отдел пропаганды ГИБДД Уфы заранее поздравил женщин с 8 Марта — на странице в соцсети сотрудники опубликовали видео под названием «День без женщин», пишет РИА Новости.

«В преддверии самого замечательного весеннего праздника — мечта каждого настоящего мужчины!!! Пусть это останется только мечтой! Берегите друг друга и соблюдайте все Правила дорожного движения, даже если вы торопитесь удивить своих любимых женщин и сделать им подарки! Будьте внимательны и аккуратны!» — написали в поздравлении сотрудники ГИБДД.

К поздравлению прикреплён ролик о водителях, пешеходах, велосипедистах и мотоциклистах, которые виртуозно разъезжаются на перекрёстке, несмотря на неработающий светофор.

Зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина в комментарии РИА Новости заявила, что поздравление неактуально и обидно. По её словам, женщины более осторожные водители, чем мужчины, а «среднестатистическая девушка за рулём» всегда аккуратна на дороге.

В ГИБДД Уфы пока не прокомментировали поздравление.