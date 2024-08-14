Дело прибитого гвоздями к полу мужчины в подвале дома в Нижнем Тагиле закрыто за отсутствием состава преступления

СМИ стало известно, чем закончилось уголовное дело об убийстве мужчины, тело которого нашли прибитым к полу в одном из подвалов в Нижнем Тагиле. Инцидент произошёл в июле 2022 года. Тело долгое время пролежало в воде, что ускорило процессы разложения. По словам источника издания, жив был мужчина на тот момент или мёртв — неизвестно. Следователям удалось установить личность погибшего, который числился пропавшим без вести. По предварительной версии, подозреваемый прибил человека гвоздями к доскам, чтобы опустить тело в подвал по лестнице, а потом затопил помещение. Личность подозреваемого также была установлена, его объявили в розыск.

«Дело сначала возбудили по убийству, потом закрыли. Дело в том, что подвал был затоплен, тело сильно разложилось, установить личность удалось, а причину смерти — нет. Следов насилия на костях не было. Мужчина, который последним видел погибшего и спустил его тело в подвал, рассказал, что тот умер сам. Но он испугался, что смерть повесят на него», — рассказал E1 источник в полиции.

По словам свидетеля, он спустил труп в подвал, прибил его гвоздями к полу, а потом затопил помещение. После этого мужчина уехал из Нижнего Тагила, но его нашли и опросили.

«С точки зрения закона это нормально. Если эксперты не установили, что смерть насильственная, и нет других свидетелей, то его никак не сделать обвиняемым. Дело рассыплется в суде. Такие законы, презумпция невиновности. Как доказать, что его убили? Может, он подрался, а потом отравился алкоголем?» — сообщил собеседник Е1.

В Следственном комитете не стали комментировать инцидент.