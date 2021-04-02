Дело об умышленном наезде иномарки на компанию людей в Нижнем Тагиле передано в Следственный комитет

Выяснять все обстоятельства инцидента с наездом автомобиля на пешеходов у ресторана «Рыцарь» на Вагонке будет Следственный комитет.

Напомним, утром 14 марта около дома № 10 на улице Энтузиастов в компании молодых людей произошёл конфликт, подробности которого до сих пор неизвестны. В результате ссоры между женщиной и водителем автомобиля последний разогнался и врезался в пешеходов. ДТП попало на камеры видеонаблюдения.

В результате происшествия один из пешеходов получил серьёзные травмы и был госпитализирован. У пострадавшего, по данным медиков, подтверджён только перелом правой голени.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». В действиях подозреваемого следователи усмотрели покушение на убийство. Проводится проверка.

Ранее в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское» АН «Между строк» сообщили, что сотрудники полиции нашли всех участников конфликта, который начался ещё в увеселительном заведении и продолжился на парковке.

По информации СК, девушка, которая сидела на капоте, является сожительницей водителя. Медицинское освидетельствование показало, что водитель был трезвым, информация об остальных участниках конфликта уточняется.