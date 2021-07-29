Дело директора завода под Нижним Тагилом, где подростка затянуло в конвейерную ленту, направлено в суд

Прокуратура Кушвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 39-летнего директора ООО «Кушвинский кирпичный завод», обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, совершённое лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, повлекшее по неосторожности смерть человека), сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, 2 июля 2020 года в период с 16 час. 40 мин. до 19 час. 10 мин. в помещении шихтозапасника производственного цеха ООО «Кушвинский кирпичный завод» в посёлке Осоко-Александровский в результате преступной небрежности директора предприятия, связанной с нарушением требований охраны труда, на ленточном конвейере № 6 произошёл несчастный случай с 15-летним юношей. При исполнении обязанностей шихтовщика из-за отсутствия необходимых ограждений несовершеннолетнего затянуло в движущиеся и вращающиеся элементы хвостовой части конвейера № 6, в результате чего несовершеннолетний получил телесные повреждения, повлекшие его смерть на месте происшествия.

По факту несчастного случая со смертельным исходом прокуратурой Кушвы проведена проверка. Установлено, что фактически 15-летний юноша приступил к выполнению своих трудовых обязанностей с 25 июня 2020 года с ведома директора завода, работодателем ООО «Кушвинский кирпичный завод» с несовершеннолетним трудовой договор не заключался. Несовершеннолетний трудовую деятельность осуществлял до 2 июля 2020 года включительно, то есть непосредственно до трагического происшествия.

Факт наличия трудовых отношений между несовершеннолетним и ООО «Кушвинский кирпичный завод» установлен в судебном порядке по иску прокурора Кушвы. Уголовное дело направлено в Кушвинский городской суд для рассмотрения по существу.