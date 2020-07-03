На Кушвинском кирпичном заводе погиб подросток, после того как его затянуло в конвейерную ленту

Вечером 2 июля на территории Кушвинского кирпичного завода 15-летнего юношу затянуло в конвейерную ленту. В результате несчастного случая подросток скончался на месте от полученных травм.

Как рассказали в пресс-службе управления СК по Свердловской области, возбуждено уголовное дело за нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека.

«В настоящее время по уголовному делу следователем СКР проводится комплекс необходимых следственных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств случившегося, сбор и закрепление доказательственной базы. В частности, выясняется законность нахождения несовершеннолетнего работника на производственном объекте, а также то, соблюдались ли на данном предприятии необходимые требования по охране труда», — пояснили в пресс-службе ведомства.

По информации ИА «Все новости», на заводе юноша проходил стажировку на подсобного рабочего.