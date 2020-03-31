Делать перерывы, не забывать про обед и не носить пижаму. Советы фрилансеров Нижнего Тагила, как не сойти с ума на «удалёнке»

Из-за ситуации с коронавирусом многие сотрудники тагильских компаний, в том числе и журналисты АН «Между строк», перешли на удалённый режим работы. Для многих самоизоляция и в первую очередь выполнение трудовых обязанностей из дома стали настоящим испытанием. Журналист АН «Между строк» Екатерина Баранова поговорила с семью фрилансерами Нижнего Тагила о плюсах и минусах «удалёнки» и о том, как настроиться на рабочий лад в домашней обстановке, быть продуктивным и при этом не очень уставать.

Андрей Узков, графический дизайнер:

«Я три года работаю из дома. До этого трудился в офисе, но уволился из-за задержек зарплаты. Теперь заработок у меня в разы больше, а времени рабочего трачу меньше. Работаю с 10:00 до 17:00, когда много задач, могу и до поздней ночи сидеть за компьютером. Зато, когда заказов мало, могу два-три дня не работать. Я всегда делаю перерыв на обед и просто даю себе отдохнуть: захожу в соцсети, смотрю какие-нибудь видеоролики. Уверен: если тебе не нравится то, чем ты занимаешься, то удалёнка поставит крест на твоей работе, потому что в офисе тебе приходится выполнять обязанности, а дома — нет. У меня жена и двое детей, есть машина, всех надо кормить (машину тоже). Так что семья — это моя главная мотивация не тунеядничать. А ещё я люблю своё дело и получаю от него удовольствие».



Настоящий стол перфекциониста — за ним работает Андрей



Варвара, журналист, фотограф и дизайнер:

«Я фрилансер уже 15 лет. Компанию, где работала, реорганизовали, в процессе всех уволили, чтобы потом снова трудоустроить. Я решила не возвращаться, подумала: хороший “пинок” к переменам. Что касается моего рабочего дня… С утра я пью шампанское, потом йога, потом чтение книги, медитация… Ну нет, конечно! Это неправда, и это не идеал. Удалёнка — это обычная работа, только без дороги в офис, бесед с коллегами и прокрастинации на обед. Для эффективной работы дома возьмите работу на дом. Не то чтобы “попробую новенькое” или “ах карантин, ах карантин”. А просто — продолжайте работать в своём ритме. Как только вы это сделаете, придут лайфхаки: планируй или умри, ставь таймер на задачу (опционально), отключи всё, что отвлекает, сделай место работы местом работы, смени пижаму на джинсы-футболку. И обязательно выдели время на обед, прогулку (можно совместить со спортом). Последние пункты самые важные, потому что они держат в форме (физической и психологической) и не позволяют “струдоголиться”».



Так выглядит рабочий стол творческой девушки Варвары



София Шаповалова, фотограф:

«Поскольку у фотографов много времени уходит на обработку снимков, я подолгу сижу за компьютером. Могу с утра до поздней ночи обрабатывать снимки, плюс занимаюсь самообразованием, прохожу какие-то курсы в интернете. Вообще я только недавно пришла к тому, что не нужно усердствовать. Да, вы можете сидеть за компьютером до трёх ночи, а потом встать в 8:00, но долго вы так не продержитесь, для здоровья это не очень хорошо. Ещё нужно обязательно делать перерывы в течение дня и планировать своё время. Заведите ежедневник и записывайте в него структуру дня. Чем точнее построен день, тем ниже будет уровень тревожности, ведь вы всё будете успевать. Отведите час на одну задачу, полчаса — на другую. Обязательно вставайте и ложитесь в одно и то же время, найдите время для физической активности. Это особенно актуально для тех, кто не привык работать из дома».



София на фоне своего рабочего стола



Мария Файзуллина, психолог:

«Мне кажется, удалённая работа подходит не всем. Знаю многих людей, которым лучше работается в офисе. Дома таким людям не хватает общения, сложно спланировать своё время, настроиться на рабочий лад. Я же всегда мечтала работать в свободном графике, не сидеть от звонка до звонка в офисе. Моя мечта сбылась, и свой день я строю так, как мне удобно. Утро обязательно посвящаю себе: занимаюсь спортом, бегаю, завтракаю. Работать начинаю в 10:00, а выключаю компьютер около 21:00. В течение дня могу отвлечься на свои дела, сходить в магазин, приготовить обед. Конечно, можно работать больше и продуктивнее и зарабатывать больше денег, но я считаю, что работа должна приносить радость и не быть в тягость. Я установила для себя несколько правил: не отвлекаться на соцсети, заходить в Instagram не чаще одного раза в час. Важно не забывать есть и делать перерывы. С карантином мой рабочий день практически не изменился. Единственное, что ребёнок теперь не ходит в садик и приходится на него отвлекаться. Но и в этом ничего плохого не вижу: это же так здорово, что есть возможность поиграть, пообниматься с ребёнком минут 10-15, а потом снова вернуться к работе».



Помимо онлайн-консультаций, Мария не забывает следить за новостями



Егор Нестеров, видеооператор:

«На удалёнке я около пяти лет. И всё это время мой день был построен очень хаотично. Бывали периоды, когда ложился спать в 9:00. Сразу скажу, восстанавливать режим дня потом крайне тяжело. Конкретного расписания у меня нет, есть задачи на день, и их надо выполнить до отхода ко сну. Главное моё правило — начать. Обязательно нужно делать перерывы, они дают увидеть сделанную работу свежим взглядом, так сказать, перезагрузить восприятие. За день я делаю несколько перерывов на перекус и просмотр одной серии сериала. Ещё не меньше двух раз за день выгуливаю собаку. Безусловно, работать дома комфортно, но многие мои знакомые думают, раз я не сижу в офисе, то у меня полно свободного времени, и часто отвлекают меня различными просьбами. Ещё иногда, когда в гости приходят друзья посмотреть фильм на проекторе или просто пообщаться, у меня возникает странное чувство, будто я отлыниваю от работы. Кажется, это синдром “жизни на работе”, когда ты отдыхаешь там, где работаешь. В общем, в последнее время я подумываю снять офис, потому что уверен: работа в нём будет продуктивнее, а дом будет полноценным местом отдыха».



Работать Егору помогает пёс Гаврик



Юлия Эльгерт, создатель бренда женского белья:

«Уже четыре года я занимаюсь дистанционным пошивом нижнего белья. Для меня это идеальный вариант, потому что Тагил — город небольшой, а с помощью интернета я могу работать с заказчиками по всей России. Мой привычный рабочий день начинается в 8:00. Я завтракаю, привожу себя в порядок и сажусь за работу. Примерно до 16:00 я шью, устраивая небольшой перерыв на съёмку уже отшитого. К 16:00 мой мозг просто отключается и я приступаю к отправкам: пакую заказы, создаю и заполняю накладные, отвечаю заказчикам и, наконец, ем. После этого я занимаюсь домашними делами, а уже в районе 20:00 снова приступаю к работе. Могу шить или придумывать новые модели до полуночи. Как бы это ни звучало, есть люди-предприниматели и есть люди-исполнители. Исполнители могут делать свою работу просто замечательно, но только когда перед ними стоит конкретная задача. Работа на “удалёнке” многих расслабляет иллюзией свободы — многие просто не могут войти в рабочий ритм и откладывают свои дела до последнего. У меня другая проблема — я работаю много, поэтому обязательно устраиваю дни “ничегонеделания” хотя бы раз в неделю. Ещё очень важно делать разминки, заниматься спортом. Из-за сидячей работы у меня появился горб на спине, поэтому каждые полгода я прохожу курс массажа. Поэтому спорт — это первое, о чём стоит задуматься людям, которые работают из дома».



Юлия за работой



Станислав Попов, программист:

«Я много лет работал удалённо, но сейчас вернулся в офис. Правда, с начала марта снова пришлось перейти на удалёнку, потому что травмировался. Теперь рабочий день начинается почти как в офисе: просыпаюсь, умываюсь, завтракаю, сажусь за компьютер, открываю планировщик в CRM. Работаю с 9:00 до 18:00 по таймеру, поэтому всегда вижу, сколько на самом деле было наработано, ориентируюсь на эту цифру. У меня на Windows 10 есть два рабочих стола: слева рабочий, справа домашний, переключаюсь по ним периодически, это помогает фокусироваться. Сериалы параллельно не смотрю, потому что уверен, что люди однозадачные. Почти все уведомления в мессенджерах я отключил. Когда пишут в личку, отвечаю в обед или вечером. Вообще не вижу особой разницы между работой дома и в офисе, разве что в местоположении и в одежде. Ну и, конечно, удобно, что экономлю около двух часов на дорогу — их можно потратить на сон и работу».



Типичный стол программиста



МНЕНИЕ ПСИХОЛОГА

Дмитрий Винокуров, врач-психиатр, директор Центра семейной терапии и консультирования: