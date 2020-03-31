Делать перерывы, не забывать про обед и не носить пижаму. Советы фрилансеров Нижнего Тагила, как не сойти с ума на «удалёнке»

Из-за ситуации с коронавирусом многие сотрудники тагильских компаний, в том числе и журналисты АН «Между строк», перешли на удалённый режим работы. Для многих самоизоляция и в первую очередь выполнение трудовых обязанностей из дома стали настоящим испытанием. Журналист АН «Между строк» Екатерина Баранова поговорила с семью фрилансерами Нижнего Тагила о плюсах и минусах «удалёнки» и о том, как настроиться на рабочий лад в домашней обстановке, быть продуктивным и при этом не очень уставать.
Андрей Узков, графический дизайнер:
«Я три года работаю из дома. До этого трудился в офисе, но уволился из-за задержек зарплаты. Теперь заработок у меня в разы больше, а времени рабочего трачу меньше. Работаю с 10:00 до 17:00, когда много задач, могу и до поздней ночи сидеть за компьютером. Зато, когда заказов мало, могу два-три дня не работать.
Я всегда делаю перерыв на обед и просто даю себе отдохнуть: захожу в соцсети, смотрю какие-нибудь видеоролики. Уверен: если тебе не нравится то, чем ты занимаешься, то удалёнка поставит крест на твоей работе, потому что в офисе тебе приходится выполнять обязанности, а дома — нет.
У меня жена и двое детей, есть машина, всех надо кормить (машину тоже). Так что семья — это моя главная мотивация не тунеядничать. А ещё я люблю своё дело и получаю от него удовольствие».
Варвара, журналист, фотограф и дизайнер:
«Я фрилансер уже 15 лет. Компанию, где работала, реорганизовали, в процессе всех уволили, чтобы потом снова трудоустроить. Я решила не возвращаться, подумала: хороший “пинок” к переменам.
Что касается моего рабочего дня… С утра я пью шампанское, потом йога, потом чтение книги, медитация… Ну нет, конечно! Это неправда, и это не идеал. Удалёнка — это обычная работа, только без дороги в офис, бесед с коллегами и прокрастинации на обед.
Для эффективной работы дома возьмите работу на дом. Не то чтобы “попробую новенькое” или “ах карантин, ах карантин”. А просто — продолжайте работать в своём ритме. Как только вы это сделаете, придут лайфхаки: планируй или умри, ставь таймер на задачу (опционально), отключи всё, что отвлекает, сделай место работы местом работы, смени пижаму на джинсы-футболку. И обязательно выдели время на обед, прогулку (можно совместить со спортом). Последние пункты самые важные, потому что они держат в форме (физической и психологической) и не позволяют “струдоголиться”».
София Шаповалова, фотограф:
«Поскольку у фотографов много времени уходит на обработку снимков, я подолгу сижу за компьютером. Могу с утра до поздней ночи обрабатывать снимки, плюс занимаюсь самообразованием, прохожу какие-то курсы в интернете.
Вообще я только недавно пришла к тому, что не нужно усердствовать. Да, вы можете сидеть за компьютером до трёх ночи, а потом встать в 8:00, но долго вы так не продержитесь, для здоровья это не очень хорошо. Ещё нужно обязательно делать перерывы в течение дня и планировать своё время. Заведите ежедневник и записывайте в него структуру дня. Чем точнее построен день, тем ниже будет уровень тревожности, ведь вы всё будете успевать. Отведите час на одну задачу, полчаса — на другую.
Обязательно вставайте и ложитесь в одно и то же время, найдите время для физической активности. Это особенно актуально для тех, кто не привык работать из дома».
Мария Файзуллина, психолог:
«Мне кажется, удалённая работа подходит не всем. Знаю многих людей, которым лучше работается в офисе. Дома таким людям не хватает общения, сложно спланировать своё время, настроиться на рабочий лад.
Я же всегда мечтала работать в свободном графике, не сидеть от звонка до звонка в офисе. Моя мечта сбылась, и свой день я строю так, как мне удобно. Утро обязательно посвящаю себе: занимаюсь спортом, бегаю, завтракаю. Работать начинаю в 10:00, а выключаю компьютер около 21:00. В течение дня могу отвлечься на свои дела, сходить в магазин, приготовить обед. Конечно, можно работать больше и продуктивнее и зарабатывать больше денег, но я считаю, что работа должна приносить радость и не быть в тягость.
Я установила для себя несколько правил: не отвлекаться на соцсети, заходить в Instagram не чаще одного раза в час. Важно не забывать есть и делать перерывы. С карантином мой рабочий день практически не изменился. Единственное, что ребёнок теперь не ходит в садик и приходится на него отвлекаться. Но и в этом ничего плохого не вижу: это же так здорово, что есть возможность поиграть, пообниматься с ребёнком минут 10-15, а потом снова вернуться к работе».
Егор Нестеров, видеооператор:
«На удалёнке я около пяти лет. И всё это время мой день был построен очень хаотично. Бывали периоды, когда ложился спать в 9:00. Сразу скажу, восстанавливать режим дня потом крайне тяжело.
Конкретного расписания у меня нет, есть задачи на день, и их надо выполнить до отхода ко сну. Главное моё правило — начать. Обязательно нужно делать перерывы, они дают увидеть сделанную работу свежим взглядом, так сказать, перезагрузить восприятие. За день я делаю несколько перерывов на перекус и просмотр одной серии сериала. Ещё не меньше двух раз за день выгуливаю собаку.
Безусловно, работать дома комфортно, но многие мои знакомые думают, раз я не сижу в офисе, то у меня полно свободного времени, и часто отвлекают меня различными просьбами. Ещё иногда, когда в гости приходят друзья посмотреть фильм на проекторе или просто пообщаться, у меня возникает странное чувство, будто я отлыниваю от работы. Кажется, это синдром “жизни на работе”, когда ты отдыхаешь там, где работаешь. В общем, в последнее время я подумываю снять офис, потому что уверен: работа в нём будет продуктивнее, а дом будет полноценным местом отдыха».
Юлия Эльгерт, создатель бренда женского белья:
«Уже четыре года я занимаюсь дистанционным пошивом нижнего белья. Для меня это идеальный вариант, потому что Тагил — город небольшой, а с помощью интернета я могу работать с заказчиками по всей России.
Мой привычный рабочий день начинается в 8:00. Я завтракаю, привожу себя в порядок и сажусь за работу. Примерно до 16:00 я шью, устраивая небольшой перерыв на съёмку уже отшитого. К 16:00 мой мозг просто отключается и я приступаю к отправкам: пакую заказы, создаю и заполняю накладные, отвечаю заказчикам и, наконец, ем. После этого я занимаюсь домашними делами, а уже в районе 20:00 снова приступаю к работе. Могу шить или придумывать новые модели до полуночи.
Как бы это ни звучало, есть люди-предприниматели и есть люди-исполнители. Исполнители могут делать свою работу просто замечательно, но только когда перед ними стоит конкретная задача. Работа на “удалёнке” многих расслабляет иллюзией свободы — многие просто не могут войти в рабочий ритм и откладывают свои дела до последнего.
У меня другая проблема — я работаю много, поэтому обязательно устраиваю дни “ничегонеделания” хотя бы раз в неделю. Ещё очень важно делать разминки, заниматься спортом. Из-за сидячей работы у меня появился горб на спине, поэтому каждые полгода я прохожу курс массажа. Поэтому спорт — это первое, о чём стоит задуматься людям, которые работают из дома».
Станислав Попов, программист:
«Я много лет работал удалённо, но сейчас вернулся в офис. Правда, с начала марта снова пришлось перейти на удалёнку, потому что травмировался.
Теперь рабочий день начинается почти как в офисе: просыпаюсь, умываюсь, завтракаю, сажусь за компьютер, открываю планировщик в CRM. Работаю с 9:00 до 18:00 по таймеру, поэтому всегда вижу, сколько на самом деле было наработано, ориентируюсь на эту цифру. У меня на Windows 10 есть два рабочих стола: слева рабочий, справа домашний, переключаюсь по ним периодически, это помогает фокусироваться. Сериалы параллельно не смотрю, потому что уверен, что люди однозадачные.
Почти все уведомления в мессенджерах я отключил. Когда пишут в личку, отвечаю в обед или вечером. Вообще не вижу особой разницы между работой дома и в офисе, разве что в местоположении и в одежде. Ну и, конечно, удобно, что экономлю около двух часов на дорогу — их можно потратить на сон и работу».
МНЕНИЕ ПСИХОЛОГА
Дмитрий Винокуров, врач-психиатр, директор Центра семейной терапии и консультирования:
«Нынешняя ситуация — это действительно вызов для каждого из нас. Оказывается, мир хрупок и сложен. Но ещё это хороший повод задать себе вопрос: а ты доволен тем, что происходит в твоей жизни? Тебя устраивает то, как организована твоя работа, твой дом, твои отношения с окружающими людьми? Хотел бы ты что-то изменить в своей жизни, в том, как ты организовал свою жизнь?
У нас в Центре семейной терапии ещё до коронавируса 40 человек прошли курсы по практикам спокойствия и медитации. Я предполагаю, что после этой эпидемии ещё больше будет потом с проблемами тревог, паники, стресса.
Как помочь себе в стрессовых условиях самоизоляции? Распланировать день, не хвататься за всё разом, дать себе достаточное количество пауз, отдыха. Начать или восстановить спортивные тренировки, пусть это будет самая простая зарядка из нескольких упражнений на коврике, релаксация. Хорошо обучиться простым приёмам медитации, самоцентрированию».