Дефицит бюджета Пенсионного фонда в России вырастет в 2018 году более чем вдвое

Минтруда подготовило поправки в бюджет Пенсионного фонда, согласно которым его дефицит в 2018 году вырастет более чем в два раза — со 106,6 миллиарда рублей до 256,8 миллиарда рублей, пишет РБК. Прогнозируемые доходы фонда снизятся на 66,7 миллиарда рублей, а расходы одновременно увеличатся на 83,5 миллиарда рублей.

Как пояснили в пресс-службе Пенсионного фонда, пересмотр прогнозов связан с уменьшением поступлений из федерального бюджета и увеличением расходов по выплате страховых пенсий.

«Как мне представляется, указанное увеличение дефицита бюджета ПФР носит технический характер и ни в коей мере не повлечёт за собой проблем с выплатами пенсий», — подчеркнул замдиректора Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Юрий Горлин.

Напомним, с 2014 года в России заморожена накопительная часть пенсии. Отчисления работающих россиян на накопительную часть пенсии направляются на выплаты пенсионерам. Мораторий на накопительную часть пенсии действует до 2020 года.

Дефицит Пенсионного фонда — одна из причин, на которую ссылаются сторонники повышения пенсионного возраста в России. Неоднократно появлялись сообщения о том, что правительство рассматривает повышение возраста выхода на пенсию. В правительстве, в свою очередь, каждый раз заявляли, что в ближайшем будущем такое решение принято не будет.