«Он даёт максимально простые ответы на вызовы сложнейшего мира». О жизни экс-схиигумена Сергия снимут художественный фильм или сериал

Режиссёр и кинопродюсер Александр Роднянский заявил о том, что собирается снять художественный фильм или сериал о жизни экс-схиигумена Сергия (Николая Романова). В своём Instagram Роднянский написал, что за основу его нового художественного произведения будет взята серия репортажей Максима Мартемьянова «Сердце русской тьмы», опубликованных в издании «Батенька, да вы трансформер». Киноиздатель уже приобрёл на них права.

Режиссёр считает, что в этих репортажах был «точно сформулирован ответ на вопрос, почему эта история вызвала такой общественный интерес».

«Сергий, как в свое время это делали и большевики, даёт максимально простые ответы на вызовы сложнейшего мира. Этим он и привлекает тех, кого мучают неопределённость, тревожность, недоверие, неуверенность в завтрашнем дне — тех, кого так много в современном мире. В противостоянии Сергия с современным миром видится микрокосм важного сегмента российского общества, влияющего на положение дел в стране», — цитирует деятеля культуры Znak.com.

Александр Роднянский выступал в качестве продюсера таких знаковых российских картин, как «Левиафан», «Дуэлянт», «Нелюбовь», «Дылда» и многих других.

Напомним, весной 2020 года отца Сергия обвинили в экстремизме и распространении дезинформации о коронавирусе из-за его проповедей на YouTube, в которых схиигумен проклинал всех, кто закрывает церкви в эпидемию, и утверждал, что они хотят построить «цифровой концлагерь Сатаны». В июне Романов, несмотря на запрет епархии, вернулся в Среднеуральский женский монастырь, отстранил его настоятельницу Варвару и выставил охрану. РПЦ лишила его церковного сана и запретила в служении его сторонников.