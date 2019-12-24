Дарим тысячу рублей за сторис с маской АН «Между строк» в Instagram

В преддверии Нового года АН «Между строк» выпустило свою маску в Instagram. Одним из символов праздника считается северный олень, поэтому милые рога с шарами точно помогут создать тагильчанам новогоднее настроение. Маску можно наложить на любое фото или видео, сегодня она уже доступна всем пользователям соцсети.

Найти её несложно: зайдите в аккаунт @mstrokru в Instagram, нажмите на иконку маски на странице профиля, выберите new year ms и сохраняйте себе.

Записывайте сторис с нашей маской, отмечая @mstrokru в Instagram. Ваши лучшие сторис мы выложим в своём аккаунте, а автору самого интересного видео или фото подарим тысячу рублей.