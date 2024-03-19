Данные всех учащихся страны, их родителей и педагогов соберут в единую IT-систему «Моя школа»

Данные всех учащихся страны, их родителей и педагогов соберут в единую IT-систему, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на проект приказа Минцифры об информационном обмене между федеральной государственной системой «Моя школа» и региональными образовательными учреждениями.

Согласно документу, для информационного взаимодействия систем регионы должны будут создать «витрины данных», которые обеспечат сбор и обработку сведений из региональных систем. Речь идёт о реквизитах свидетельства о рождении или паспорта ученика, СНИЛС и идентификаторах учётной записи в единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА). В документе также говорится, что в «Моей школе» должны быть представлены данные родителей или законных представителей ребёнка и педагогов учебных заведений. В системах должен обеспечиваться обмен данными о возрасте, поле, дате рождения и гражданстве учащихся, родителях и учителях, а также образовательной организации: реквизиты юрлица, Ф.И.О. и должность руководителя и другие сведения.

В ведомстве отмечают, что единый формат данных «позволит предоставлять электронные услуги в сфере общего, среднего профессионального и дополнительного образования на одинаково высоком уровне во всех регионах». Также среди целей нововведения в документе называется формирование «цифровых портфолио» учащихся в школах, колледжах и организациях дополнительного образования.

С января 2023 года все образовательные учреждения Нижнего Тагила перешли на новую платформу «Моя школа», которая заменяет «Сетевой город». Сервис обеспечивает единый доступ к цифровым и учебным материалам для школьников, педагогов и родителей. Кроме того, на сайте доступны учебные видеоматериалы и книги с проверенным контентом.

Благодаря усовершенствованной программе учителя могут создавать сообщества школ, чаты, проводить совещания, видеоконференции с возможностью демонстрации экрана, а также онлайн-собрания для родителей. Здесь можно составлять и просматривать расписание, загружать в открытый доступ учебные и методические материалы. Сами учащиеся могут отправлять на платформу домашние задания, а учителя их проверять. В систему интегрированы электронный школьный дневник, журнал, расписание, «облако» для файлов, библиотека контента с курсами, а также система поддержки проектной деятельности и портфолио учеников. Вход на платформу осуществляется с помощью учётной записи портала «Госуслуги».