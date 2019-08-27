Данные более 700 тысяч сотрудников РЖД оказались в свободном доступе

Неизвестные выложили в свободный доступ персональные данные 703 тысяч сотрудников госкомпании РЖД, пишет РИА Новости.

На утечку обратил внимание пользователь Habr. На сайте, куда выложили архив с личными данными, разместили надпись «Спасибо ОАО РЖД за предоставленную информацию, путём бережного обращения с персональными данными своих сотрудников». Среди опубликованных данных оказались имена, даты рождения, адреса, номера СНИЛС, должности, фотографии и номера телефонов сотрудников.

В РЖД заявили, что обратятся в правоохранительные органы в связи с утечкой данных.

«В РЖД проводится проверка по поводу инцидента с публикацией в открытых источниках информации, содержащей персональные данные о сотрудниках. Готовятся материалы для передачи в правоохранительные органы», — заявила пресс-служба компании.

В РЖД также заверили, что не зафиксировали утечек персональных данных клиентов.