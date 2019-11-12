Данные 5 тысяч вкладчиков ВТБ выставили на продажу на чёрном рынке

Данные вкладчиков ВТБ попали на чёрный рынок, сообщение о продаже базы появилось в интернете 7 ноября, пишут «Известия».

В списке содержится 5 тысяч строк, 3 тысячи из которых можно купить непосредственно у самого продавца и ещё 2 тысячи — с его посредничеством. Во фрагменте базы данных, имеющемся в распоряжении издания, указана персональная информация о вкладчиках: ФИО, домашний адрес, индекс, номер телефона и сумма вклада, в нескольких строчках также электронная почта клиента. За каждую отдельную строку продавец просит от шести до десяти рублей.

В ВТБ заявили, что провели расследование в связи с появлением этой информации и выяснили, что указанные сведения были актуальны по состоянию на 2016 год, но в то же время несколько человек, данные которых предлагаются к продаже, подтвердили наличие в настоящий момент депозитов в банке, а один клиент назвал сумму, которая совпала с указанной в базе. Сообщается также, что банк связался со всеми клиентами, чья личная информация могла быть скомпрометирована, предупредил о случившемся и принёс свои извинения.