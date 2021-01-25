Дала джазу: тагильчанка Элина Семахина рассказала, как выступала в барах США, и «зажгла» в родном Нижнем Тагиле в минувшую субботу 

В минувшие выходные в баре «Гора» выступила 20-летняя исполнительница Элина Семахина. Молодая певица, за плечами которой уже есть два выступления в американских барах, в компании тагильских музыкантов Данила Ветошкина и Ивана Полозникова исполнила каверы на известные композиции и песни собственного сочинения. А перед концертом рассказала «Афише МС» о своём первом альбоме и творческих амбициях.

Элина выросла в Нижнем Тагиле, занималась в вокально-эстрадной студии «Ералаш» ДКШ у педагога Людмилы Королёвой, а затем джазовым вокалом в школе искусств при колледже искусств у Анны Ивановой. Сейчас молодая певица учится в Санкт-Петербурге на звукорежиссёра. Девушка довольно прагматично подходит к жизни: она планирует работать по профессии и параллельно заниматься творчеством.

«Сегодня, когда есть интернет и соцсети, заявить о себе музыканту гораздо проще. С другой стороны, из-за массовости культуры каждый может выложить свой трек в Сеть и поэтому становится очень сложно пробиться. Музыку я пишу в первую очередь для себя. По специальности я звукорежиссёр, мне нравится эта профессия, я планирую делать другие проекты, но творчеством заниматься продолжу. Я хочу делиться своей музыкой. Будут слушать её люди или нет — это другой вопрос. Конечно, как исполнитель, я хочу, чтобы люди нашли себя в моих песнях», — признаётся Элина.

Бар «Гора» стал первой концертной площадкой для певицы. Свой первый концерт здесь она дала ещё школьницей. Поэтому каждый раз, когда Элина приезжает в родной город, она обязательно выступает перед тагильской публикой.

В 2019 году Элина Семахина дала первый зарубежный концерт в американском городе Уимберли в штате Техас, куда она приехала погостить к друзьям вместе со своим педагогом по английскому языку из Политехнической гимпании Еленой Антропянской. Девушка выступала три часа, пела исключительно русские песни. Второе выступление состоялось на родине джаза, в Новом Орлеане, когда тагильчанка пришла с друзьями отдохнуть в бар и спонтанно решила выйти на сцену к местным музыкантам.

«На концерте в Техасе собственники кафе заплатили мне гонорар в 100 долларов, ещё 150 долларов было чаевыми. Это стандартная практика в Америке, когда возле сцены стоят банки для чаевых и любой слушатель может отблагодарить музыканта. Этот концерт прошёл замечательно. Несмотря на то, что в зале сидели только местные жители, обычные техасцы, они знали некоторые песни и пели вместе со мной», — вспоминает Элина.

Пока девушка в основном выступает с чужими композициями: в «Горе» она пела хиты Эми Уайнхаус, Nirvana, Queen, Bon Jovi и свои любимые джазовые шедевры Фрэнка Синатры и Эллы Фицджеральд. Сейчас молодая исполнительница пишет свой первый альбом. Некоторые песни уже можно послушать на её странице во «ВКонтакте». Пару композиций девушка спела для тагильских слушателей в минувшую субботу.