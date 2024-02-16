«Да, я правда так считаю». Прославившийся своим ответом Путину работник «Уралвагонзавода» подтвердил АН «Между строк», что не знает, на что в Нижнем Тагиле можно пожаловаться

Заместитель начальника цеха № 130 Алексей Калитюк подтвердил АН «Между строк» искренность своего ответа президенту России Владимиру Путину, что в Нижнем Тагиле больше нет серьёзных проблем.

Напомним, вчера в ходе визита главы государства на «Уралвагонзавод» президент поинтересовался у работников предприятия , что ещё в Нижнем Тагиле можно сделать для улучшения жизни горожан. Никто из собравшихся не смог ответить на вопрос Путина, а Калитюк подытожил разговор репликой, которая уже ушла в народ. Стенограмма их разговора выглядит следующим образом.

В. Путин: У нас там по нескольким направлениям было: дороги, освещение, парки. Шесть направлений, по-моему. А. Калитюк: Развитие (города. — Прим. ред.) идёт реально: парки разбиваются, набережные реставрируют, освещение действительно добавилось, качество дорог улучшилось, ремонт идёт полноценный круглогодично. В. Путин: Что ещё надо сделать? А. Калитюк: Что ещё? Наверное, ничего.

Журналистам АН «Между строк» удалось связаться с Калитюком. Замначальника сборочного цеха подтвердил, что и вправду не знает, как ещё можно сделать Нижний Тагил лучше, однако пояснил, что со всеми вопросами, касающимися его общения с президентом, журналистам лучше обратиться в адрес пресс-службы «Уралвагонзавода».

«Да, я правда так считаю, но все вопросы вам лучше задать через пресс-службу “Уралвагонзавода”. Я с вами общаться не буду. До свидания», — заявил Алексей Калитюк.

Отметим, 15 февраля Владимир Путин посетил Нижний Тагил с рабочим визитом. О деталях поездки президента АН «Между строк» писало в отдельном материале. Путин провёл в Нижнем Тагиле около двух часов, после чего отправился в Верхнюю Пышму. Отметим, последний раз глава государства был в уральском городе 6 лет назад, в марте 2018 года.