«Что ещё надо сделать? — Наверное, ничего». Работники «Уралвагонзавода» не нашли, на что пожаловаться Владимиру Путину в вопросе развития Нижнего Тагила

Накануне президент России Владимир Путин прибыл с рабочим визитом в Нижний Тагил и посетил «Уралвагонзавод», где пообщался с работниками предприятия. В ходе экскурсии глава государства посетил цехи № 115 (цех изготовления трансмиссий) и № 130 (сборочный танковый конвейер). Одной из тем, которые заводчане обсудили с Путиным, стало благоустройство и развитие Нижнего Тагила.

Так, на вопрос президента о том, как ещё можно улучшить условия жизни в городе, заместитель начальника цеха № 130 Алексей Калитюк не нашёл ответа. Стенограмма их разговора выглядит следующим образом.

В. Путин: У нас там по нескольким направлениям было: дороги, освещение, парки. Шесть направлений, по-моему. А. Калитюк: Развитие (города. — Прим. ред.) идёт реально: парки разбиваются, набережные реставрируют, освещение действительно добавилось, качество дорог улучшилось, ремонт идёт полноценный круглогодично. В. Путин: Что ещё надо сделать? А. Калитюк: Что ещё? Наверное, ничего.

Как выяснилось, гораздо важнее для представителей оборонного предприятия было выразить поддержку действующему президенту. В частности, сварщик механосборочного цеха Михаил Сидоров после минутного экскурса в историю, отсылающего к Великой Отечественной войне, поблагодарил президента за визит и выразил ему поддержку от лица предприятия.

«Владимир Владимирович, Вы можете быть уверены: “Уралвагонзавод” за вас, за Россию. Спасибо за ваш визит», — сказал Сидоров.

Важным заявлением Владимира Путина, озвученным в стенах завода, стало продление федеральной программы «Молодая семья». Отметим, по плану программа должна была быть свёрнута в конце 2025 года.

«Всё, что мы делаем, так или иначе связано с поддержкой семьи, поэтому мы сохраним и эту программу. Уже деньги предусмотрены и на этот год, и на 2025 год предусмотрены деньги примерно в таком же объёме. И конечно, не просто будем думать, а обязательно продлим эту программу за горизонт трёхлетнего бюджетирования. Эта программа будет продолжаться», — заявил Владимир Путин.

Кроме того, президент распорядился выделить 400 млн рублей нижнетагильским техникумам, готовящим кадры для «Уралвагонзавода». По мнению Путина, такая мера поможет решить кадровый вопрос на УВЗ. Средства будут направлены на поддержку Нижнетагильского машиностроительного техникума и Нижнетагильского техникума металлообрабатывающих производств и сервиса.

«У вас же два техникума, да? Сейчас по приезде разговаривали, будем помогать, их поддерживать. Дефицит примерно 1,5 тысячи квалифицированных рабочих рук. Надо восстанавливать. Два техникума сколько могут давать? 600 человек в год, да? Так что и денежки дадим дополнительно и на один техникум, и на другой. Один — базовый, тот, который числится за регионом, второй числится за федеральным университетом. 400 миллионов дадим туда, чтобы их поддержать», — сказал глава государства.

Кроме «Уралвагонзавода», Владимир Путин посетил капитально отремонтированную школу № 32. Экскурсию для президента проводила директор образовательного учреждения Галина Масликова. Никаких официальных заявлений президент, находясь в школе, не сделал, однако пожелал образовательному учреждению «побольше крутых мужиков», имея в виду мужчин-педагогов.

Важно отметить, что главы Нижнего Тагила Владислава Пинаева в компании Владимира Путина и Галины Масликовой не было.

В течение двух часов, которые глава государства провёл в Нижнем Тагиле, город погрузился в транспортный коллапс. Все улицы, по которым двигался президентский кортеж, были перекрыты. Самая большая пробка скопилась на улице Индустриальной — основной транспортной артерии между центром и Дзержинским районом.

Из Нижнего Тагила президент отправился в Верхнюю Пышму, где побывал на заводе «Уральские локомотивы» (входит в группу компаний «Синара»). Здесь президент осмотрел последние разработки компании: троллейбус «Синара-6254» и скоростную электричку «Финист» — первый российский аналог «Ласточки».

По завершении экскурсии глава государства запустил онлайн-совещание по проекту высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Санкт-Петербург. В ходе видеоконференции Владимир Путин заявил о необходимости развития этого вида коммуникаций. Магистраль между Москвой и северной столицей, по словам президента, должна стать в этом процессе отправной точкой, в перспективе такой вид сообщений может быть организован с Екатеринбургом.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, по словам Владимира Путина, приболел, поэтому не смог лично сопровождать его в поездке. Тем не менее глава региона подключился к большому совещанию с президентом по ВКС из своей резиденции. Фигуру мэра Нижнего Тагила Владислава Пинаева в ходе визита президент даже не упомянул.