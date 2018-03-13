Цветков пообещал решить проблему с дефицитом врачей в Нижнем Тагиле за три года

Сегодня, 13 марта, в Нижнем Тагиле прошёл окружной форум медицинских работников «Пятилетка добрых дел». В мероприятии приняли участие более 700 человек из Горнозаводского округа. Это представители профсоюзных организаций и общественных советов, медицинская палата Свердловской области, министр здравоохранения региона Андрей Цветков. В ходе мероприятия форумчане приняли в качестве основного инструмента для выполнения задач по развитию здравоохранения с 2018 по 2021 год программу губернатора области Евгения Куйвашева «Пятилетка развития».

«Этот форум, который организован в рамках реализации программы губернатора Свердловской области "Пятилетка развития", мы по-доброму назвали "пятилеткой добрых дел". При формировании этой пятилетки мы ориентировались на предложения медицинского сообщества, в том числе специалистов Горнозаводского управленческого округа. Доступность первичной медицинской помощи, ранняя диагностика и профилактика заболеваний, развитие службы скорой помощи, подготовка кадров и комфортные условия для работы медиков — это наши приоритеты», — отметил Андрей Цветков.

Цветков заявил, что проблему дефицита медиков удастся решить уже в течение ближайших трёх лет. Сделано это будет за счёт увеличения объёма целевого набора студентов в уральский медвуз.

На форуме также наградили лучших работников в сфере здравоохранения. Почётную грамоту губернатора Свердловской области получил заведующий отделением рентгенхирургических методов диагностики и лечения тагильской горбольницы № 4 Вадим Карасёв. Грамота Министерства здравоохранения региона досталась фельдшеру городской станции скорой помощи Елене Варниной, благодарственное письмо — заведующей педиатрическим отделением детской горбольницы Ольге Казанцевой.

По информации департамента информполитики Свердловской области, ранее форумы медицинских работников были организованы в Первоуральске, Краснотурьинске, Каменске-Уральском и Байкалово.