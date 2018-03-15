ЦУР сообщил о строительстве «Роснефтью» базы отдыха за 9 млрд рублей для Путина и «приближённых»

В Красноярском крае «Роснефть» строит базу отдыха на берегу Енисея за 8,4 миллиарда рублей площадью более 2,5 тысячи квадратных метров, сообщил Центр управления расследованиями (ЦУР) Михаила Ходорковского.

На территории комплекса в 235,5 гектара земли должны разместиться основной и три гостевых дома, часовня, пресс-центр, причал со спуском, дом охраны, вертолётная площадка для вертолётов типа Ми-8, разгрузочная площадка, узел и башня связи. Кроме того, к комплексу из-за удалённого расположения планируется проложить дорогу. Местные жители рассказали, что резиденция строилась для того, чтобы Путин мог «со всеми приближёнными отдыхать в 2018 году».

Контракт на строительство комплекса в 2014 году без конкурса достался ООО «Итал Инжиниринг Интернешнл». Эта компания раньше занималась реконструкцией офисов «Роснефти». ЦУР утверждает, что на сайте компании проект базы отдыха на Енисее описан как «частный жилой дом в Сибири» площадью 2880 квадратных метров, стройка которого ведётся с 2014 года.

Согласно данным с сайта о закупках «Роснефти», спортивно-оздоровительный комплекс строится для нужд дочерней структуры «Роснефти» — «Ванкорнефти». Расположение объектов на территории официально не раскрывается.

Однако сейчас комплекс недостроен и строительство не ведётся. Владелец одной из баз на Красноярском водохранилище рассказал ЦУР, что построенные объекты не понравились главе «Роснефти» Игорю Сечину.

«Он сказал, что настроили говно полное, для Сибири это никак не подходит. И они с ними контракт расторгли», — сказал владелец одной из баз отдыха.

Случайных рыбаков из «территориальных вод» строящейся базы отдыха выдворяют с формулировкой о том, что это «частная территория», куда приезжают на рыбалку «большие люди». О статусе потенциальных гостей базы может свидетельствовать и штат охраны. ЦУР пишет, что объект охраняют четыре поста по 11 человек. По информации с портала госзакупок, на охрану объекта «Роснефть» потратила 263 миллиона рублей.

Кроме того, базу отдыха планируется оградить забором с противотаранным устройством.

«Зачем такие меры безопасности спортивно-оздоровительному комплексу — непонятно», — пишет ЦУР.

ЦУР, созданный Михаилом Ходорковским, ранее уже публиковал расследования про главу Сбербанка Германа Грефа, «массажиста Путина» Константина Голощапова, а также фильм о жителях Донбасса.