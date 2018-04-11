ЦСР Кудрина предложил семь приоритетов развития России до 2024 года

Центр стратегических разработок (ЦСР) Алексея Кудрина предложил стратегию развития России с 2018 до 2024 года по семи ключевым направлениям, со ссылкой на доклад центра пишет РИА Новости.

Основными приоритетами в ЦСР считают обеспечение достойного уровня жизни граждан, в том числе через качественное образование и медицину, предоставление каждому россиянину возможностей для предпринимательства, развитие городов и регионов и совершенствование системы госуправления. Также среди основных направлений развития России называются защита населения от внешних и внутренних угроз, технологическая революция, достижение ключевых позиций в мировой экономике.

«Последние годы мы живем хуже, чем могли бы, отстаём по качеству жизни. Наша экономика растёт медленнее, чем могла бы. Потенциал страны и её жителей раскрывается не в полной мере. Мы можем лучше», — говорится в докладе ЦСР.

В центре считают, что следование чёткому плану поможет «многое наверстать». По мнению авторов доклада, здоровье и образование граждан и снижение бедности — это главные условия развития, а «неограниченные возможности для предпринимательства и личной инициативы» — «основа будущего роста».

«Чтобы эта стратегия реализовалась, мы… предлагаем конкретный план трансформации госуправления, который позволит претворить стратегию в жизнь. Мы уверены, что стратегия не будет реализовываться, если меняться не начнёт само государство, сама власть», — отмечают в ЦСР.

Напомним, в послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин также озвучил правительству ряд задач до 2024 года. В их числе — увеличение подушевого ВВП в полтора раза, стабилизация социальных расходов государства, поддержка урбанизации и ипотечного бума, поощрение самозанятости, повышение нормы инвестиций и развитие здравоохранения.