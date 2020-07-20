Cообщивший о занижении статистики по коронавирусу мэр Норильска подал в отставку

Глава администрации Норильска Ринат Ахметчин подал в отставку, со ссылкой на пресс-службу администрации пишет ТАСС. Ранее Ахметчин заявил, что власти Красноярского края занижают официальные данные по заболеваемости коронавирусом: согласно его данным, информация отличается от реальных данных в несколько раз.

Ахметчин направил губернатору и председателю Заскобрания края обращение по этому поводу, отмечая, что в Норильске с конца марта подтверждено 832 случая инфицирования коронавирусом, но местным Минздравом заявлено лишь о 293 случаях, сообщало издание «Тайга.инфо». Также мэр заявил о пятикратном росте заболеваемости внебольничной пневмонией — пациенты, по его данным, не делали тесты на коронавирус из-за загруженности медучреждений. В своём обращении чиновник просил губернатора Красноярского края Александра Усса «дать указание профильному министерству принять неотложные меры по стабилизации ситуации на территории муниципального образования».

Краевой Минздрав, комментируя ситуацию в Норильске, заявил, что мощностей для оказания медпомощи в Норильске достаточно и сейчас «отмечается снижение количества первичных пациентов с респираторными симптомами, повышенной температурой тела и иными признаками, не исключающими наличие коронавирусной инфекции, а также внебольничными пневмониями». Из указанных мэром фактов в министерстве подтвердили только длительное ожидание приёма в медучреждениях Норильска.