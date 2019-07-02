ЦИК зарегистрировала первого кандидата в Госдуму по Серовскому округу

ЦИК зарегистрировала первого кандидата в депутаты Госдумы на довыборах по Серовскому одномандатному избирательному округу, пишет Znak.com.

Как сообщается в ГАС «Выборы», им стал бизнесмен из «списка Титова» Сергей Капчук, которого выдвинула «Партия роста». Он уже «активно ведёт» кампанию — Капчук проехал по городам севера Свердловской области и сфотографировался со всеми знаками на въездах в муниципалитеты.

Сергей Капчук уже был депутатом в конце 90-х — начале 2000-х, в палате представителей Заксобрания Свердловской области он был председателем комитета по экономической политике, бюджету, финансам и налогам. В начале 2000-х он уехал из России, когда в отношении него было возбуждено уголовное дело о мошенничестве со средствами Свердловской железной дороги.

Сергей Капчук стал первым бизнесменом из списка уполномоченного по правам предпринимателей в РФ Бориса Титова, который вернулся в Россию — он сделал это в июне 2018 года. В конце мая Верх-Исетский районный суд приговорил его к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года за мошенничество по части 3 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в крупном размере с использованием своего служебного положения, совершённое группой лиц по предварительному сговору»), однако, с учётом амнистии в честь 55-й годовщины победы в Великой Отечественной войне, от исполнения наказания он был освобождён.

Напомним, «Единая Россия» собирается выдвинуть на довыборах биатлониста Антона Шипулина, КПРФ — экскаваторщика Габбаса Даутова, ЛДПР — общественницу Евгению Чудновец, «Справедливая Россия» — фельдшера Алексея Коровина, партия «Яблоко» — учительницу физики Ирину Скачкову.