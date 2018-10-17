ЦИК заблокировал референдум о пенсионной реформе

Центризбирком России отказал в регистрации объединённой инициативной группы, созданной для проведения всероссийского референдума о повышении пенсионного возраста, пишет ТАСС.

В постановления ЦИК сказано, что комиссия не получила от инициативной группы ходатайство о регистрации. ЦИК отказался рассматривать в качестве ходатайства обращение представителей четырёх инициативных групп, которые выбрали для референдума вопрос пятой группы.

В постановлении ЦИК отмечается, что комиссия «прекращает процедуры по реализации инициативы о проведении референдума» по пяти ранее одобренным вопросам.

Ранее, 8 октября, один из инициаторов референдума Илья Свиридов («Справедливая Россия») сообщил, что в ЦИК подали документы для регистрации федеральной группы для проведения референдума.

Напомним, в начале октября президент РФ Владимир Путин подписал закон о повышении пенсионного возраста. Реформа предполагает поэтапное повышение пенсионного возраста на пять лет — до 60 для женщин и до 65 для мужчин. Инициативу, согласно соцопросам, не поддерживает большинство россиян.