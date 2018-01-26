ЦИК вынес КПРФ предупреждение из-за незаконной агитации за Грудинина

Центризбирком России признал незаконной агитацию за кандидата в президенты от КПРФ Павла Грудинина, пишет РИА Новости.

По информации ЦИК, информационный материал в поддержку Грудинина был опубликован в бюллетене «Правда», внешне не отличающемся от газеты с тем же названием. В то же время правила публикации таких материалов в СМИ соблюдены не были.

«Вынести КПРФ предупреждение о недопустимости нарушения требований законодательства России о выборах», — постановили в ЦИК.

Кроме того, ещё одна претензия ЦИК к Павлу Грудинину заключается в том, что агитационный бюллетень в его поддержку был оплачен из фонда партии, а не избирательного фонда самого кандидата, как того требует закон.

«Это является нарушением», — заявила представитель Центризбиркома Майя Гришина.

Отмечается, что жалобу в ЦИК подали два других кандидата в президенты — Сергей Бабурин из «Российского общенародного союза» и Максим Сурайкин от «Коммунистов России».

В конце прошлой недели в нескольких регионах Сибирского федерального округа представители КПРФ сообщили, что полицейские задержали готовящийся к распространению тираж бюллетеня «Правда», посвящённого кандидату Павлу Грудинину.