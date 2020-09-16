ЦИК сообщил о планах запустить электронное голосование на выборах в Думу по всей стране

Центризбирком стремится к тому, чтобы реализовать дистанционное электронное голосование на выборах в Госдуму во всех регионах страны, однако пока уверенности в этом нет, сообщила «Интерфаксу» глава ЦИК Элла Памфилова.

«Я никогда не говорила, что применять ДЭГ в масштабах всей страны невозможно. Я сказала, что сейчас мы ещё к этому не готовы, но к этому стремимся. Есть стремление к тому, чтобы к грядущей федеральной кампании мы были достаточно подготовлены для масштабного проведения ДЭГ», — заявила она.

Впервые электронное голосование через госуслуги было применено в 2019 году на выборах в Москве и Нижегородской области, в этом году эксперимент продлили на довыборы в Госдуму в Курской и Ярославской областях и довыборах муниципальных депутатов в Москве.

Памфилова добавила, что ЦИК продолжит осуществлять пилотные проекты на разного рода выборах и местных референдумах, которые проходят практически каждое воскресенье.

«Это позволит на определённом этапе широко распространить ДЭГ в целом по стране», — подчеркнула она.

Напомним, на всероссийском голосовании по поправкам к Конституции, которое прошло летом 2020 года, электронно могли проголосовать жители Москвы и Нижегородской области. Явка на электронное голосование превысила 90%. Позже эксперт по электоральной статистике Сергей Шпилькин проанализировал данные системы ГАС «Выборы» и пришёл к выводу, что «аномальными» можно считать 22 миллиона голосов.