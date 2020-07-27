ЦИК анонсировал запуск онлайн-голосования на довыборах в Госдуму в Ярославской и Курской областях

В сентябре 2020 года на довыборах в Госдуму в Ярославской и Курской областях проведут дистанционное электронное голосование, сообщил ТАСС зампредседателя Центризбиркома России Николай Булаев.

По его словам, в комиссии решили, что «было бы неплохо попробовать новое направление — довыборы в Госдуму».

«Чтобы задача была точно решена, взяли два округа, в которых нет иных больших выборов, это Курская и Ярославская области. Мы хотим отработать новые направления, новую программу и положить начало созданию нового программно-технического комплекса», — добавил он.

По словам главы Минкомсвязи Максута Шадаева, в Курской и Ярославской областях проведут пилотные проекты электронного голосования. Шадаев добавил, что подтверждённую учётную запись на Госуслугах имеют примерно 62% избирателей в этих регионах.

Напомним, на всероссийском голосовании по поправкам к Конституции, которое прошло летом 2020 года, электронно могли проголосовать жители Москвы и Нижегородской области. Позже эксперт по электоральной статистике Сергей Шпилькин проанализировал данные системы ГАС «Выборы» и пришёл к выводу, что «аномальными» можно считать 22 миллиона голосов.