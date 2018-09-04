ЦИК предостерёг Google от рекламы акции Навального против пенсионной реформы

Центризбирком, ФАС, прокуратура и Роскомнадзор предупредили Google о недопустимости распространять призывы Алексея Навального приходить на акции протеста в единый день голосования 9 сентября, пишет «Интерфакс».

«Речь идёт о том, что господин Навальный приобретает, по нашим сведениям, у Google рекламные инструменты компании для размещения на YouTube информации о проведении 9 сентября в день голосования рекламы массового мероприятия, которое носит политический характер», — подчеркнул член ЦИК Александр Клюкин.

По его словам, в письме на имя гендиректора компании Ларри Пейджа ЦИК сообщил, что распространение в интернете рекламы с призывами пойти на несогласованные митинги нарушает российский закон о выборах. В письме говорится, что «вмешательство иностранных организаций в любых формах не допускается» и такие случаи будут расцениваться как нарушения российских законов и вмешательство в выборы в России.

Роскомнадзор также предупредил иностранные компании, в том числе Google, о недопустимости предоставления площадки для незаконной деятельности в России, заявил замглавы ведомства Вадим Субботин. По его словам, известны случаи, когда «популярные сервисы и инструменты Google» размещают противоправный контент, нарушающий российские законы о выборах и содержащий призывы к мероприятиям, нарушающим выборное законодательство.

О недопустимости вмешательства в выборы Google также предупредили прокуратура и Федеральная антимонопольная служба.

«Google рассматривает все обоснованные обращения от государственных органов, но не комментирует отдельные ситуации», — заявили в пресс-службе американской компании.

Напомним, Алексей Навальный призвал участвовать в акциях против повышения пенсионного возраста 9 сентября, в единый день голосования в России. Акцию согласовали в Петербурге, власти Москвы её проведение запретили.