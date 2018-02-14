ЦИК попросил Первый канал отложить показ фильма о Путине до конца выборов

Центризбирком России предложил Первому каналу отложить показ документального фильма американского режиссёра Оливера Стоуна про кандидата на пост президента РФ Владимира Путина. Об этом председатель ЦИК Элла Памфилова сообщила сегодня, 14 февраля, в ходе заседания комиссии, пишет ТАСС.

«Предложить АО "Первый канал" отложить дальнейший показ фильма "Путин" до окончания голосования на выборах президента РФ, то есть показать оставшиеся серии после избирательной кампании», — сказала Памфилова.

При этом с формальной точки зрения Центризбирком не нашёл в действиях телеканала незаконной агитации.

«Указанный фильм не содержит в себе призывов голосовать за или против кандидата, не выражает предпочтений какому-либо кандидату, не содержит описания возможных последствий избрания или неизбрания кандидата», — цитирует Памфилову РИА Новости.

Ранее на сайте «Яблока» появилось сообщение, что глава партии Эмилия Слабунова обратилась в ЦИК России с требованием прекратить показ фильма Стоуна про Путина по Первому каналу, так как это, по мнению партии, является незаконной предвыборной агитацией. Размещение фильма не оплачено из избирательного фонда Путина, а показ проходит до начала разрешённого срока агитации в СМИ — 19 февраля. На предвыборном сайте кандидата в президенты РФ Ксении Собчак также сообщается, что её адвокат направил в ЦИК жалобу по факту нарушения закона о выборах из-за повторного показа фильма Стоуна.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков ранее заявлял, что телеканалы не согласовывают с Кремлём свою редакционную политику.

Четырёхсерийный документальный фильм Оливера Стоуна о российском лидере «Интервью с Путиным» (или «Путин») вышел в 2017 году. В фильме Владимир Путин сам рассказывает о своей жизни и семье, а также высказывается о важных современных геополитических событиях. Первый канал решил повторить все четыре серии ленты в феврале, накануне выборов президента РФ. 12 и 13 февраля канал успел показать первые две серии фильма «Путин», в сетке программ на 14 и 15 февраля в настоящее время стоят две последние серии.