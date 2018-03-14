ЦИК пообещал отменить итоги выборов при наличии у победителя незакрытых иностранных счетов

Глава Центризбиркома Элла Памфилова, комментируя ситуацию с иностранными счетами кандидата в президенты от КПРФ Павла Грудинина, заявила «Эху Москвы», что не было оснований подавать в суд и снимать кандидата с выборов. В то же время она отметила, что обнаружение незакрытых иностранных счетов у победителя выборов станет поводом для признания их результатов недействительными.

«Гипотетически представим: если выяснилось, что у победителя в ряде стран есть какие-то счета незакрытые, — это основание выборы отменить, признать недействительными», — сказала она.

Какие-либо счета проигравших же, по её словам, никак не будут влиять на итоги выборов.

«С ними будет разбираться (уже поскольку там 22 административных нарушения) налоговая, там штрафы. Это не вопрос избирательной комиссии», — отметила Памфилова.

Ранее в комиссии получили информацию о незакрытых на 31 декабря 2017 года 11 счетах Павла Грудинина в Швейцарии и допускали возможность обращения в Верховный суд. Однако Элла Памфилова объявила, что «оснований для снятия» Павла Грудинина нет.