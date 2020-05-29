ЦИК подтвердил рекомендации устроить голосование по Конституции на открытых площадках

Секретарь Центризбиркома Майя Гришина подтвердила, что Роспотребнадзор утвердил по согласованию с ЦИК рекомендации избирательным комиссиям по организации голосования по поправкам в Конституцию, где предлагается растянуть голосование на несколько дней и проводить его на открытых площадках, пишет «Интерфакс».

«Рекомендации по обеспечению здоровья голосующих, членов избирательных комиссий, наблюдателей, присутствующих на голосовании, мы отрабатывали вместе с Роспотребнадзором в рамках нашей работы, которая, собственно говоря, продолжалась и продолжается, по подготовке к общероссийскому голосованию», — подтвердила она.

Акт о порядке голосования ЦИК уже принимал, но мероприятие отложили из-за коронавируса. Уточнялось, что комиссия примет новый документ после того, как президент Владимир Путин назначит новую дату голосования, пока она не назначена.

«Рекомендации, я бы хотела подчеркнуть, сами по себе не регулируют процесс голосования. Они говорят, как действовать в тех случаях, когда организуется голосование. Регулирование осуществляется либо федеральными законами, либо решениями ЦИК. В случае если требуется защита здоровья населения, мы работаем в обязательном порядке с Роспотребнадзором», — пояснила Гришина.

Ранее сообщалось, что новые рекомендации допускают проведение голосования в несколько дней, чтобы не допустить скопления людей. Время процедуры для голосующих должно быть ограничено, входящий и выходящий потоки разнесены подальше. Также предлагалось устраивать голосование на открытом воздухе, в том числе на верандах, под навесами или тентами, при этом неподалёку должна быть санитарная комната с водоснабжением, оборудованная мыльными принадлежностями и одноразовыми полотенцами или электросушилками.