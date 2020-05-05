ЦИК планирует начать кампанию за голосование по Конституции не позднее 15 июня

Самый поздний срок начала кампании по проведению голосования по поправкам к Конституции — 15 июня, сообщила РИА Новости секретарь Центризбиркома Майя Гришина.

По словам секретаря ЦИК, комиссия будет учитывать эпидемиологическую ситуацию в регионах.

«Обстановка, конечно, не только будет, она должна учитываться, но я ещё раз хотела бы подчеркнуть, что до начала кампании практически полтора месяца, поэтому говорить сейчас что-то, прогнозировать невозможно», — пояснила Гришина.

Она добавила, что перенос единого дня голосования, запланированного на 13 сентября, пока не обсуждался.

Напомним, общероссийское голосование по поправкам к Конституции первоначально было намечено на 22 апреля, однако из-за пандемии коронавируса президент Владимир Путин решил его перенести. В конце апреля представитель Кремля сказал, что есть «определённые прикидки» по новой дате голосования. Источники «Коммерсанта» называли в качестве возможных дат 24 июня и 8 июля.

Согласно опросу ВЦИОМ, на голосовании 22 апреля явка составила бы 52–54%, в поддержку изменения Конституции проголосовали бы более 65%.

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