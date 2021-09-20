Политика

ЦИК перенёс брифинг по итогам выборов в Госдуму и встречу Эллы Памфиловой с Владимиром Путиным

20.09.2021 17:14
ЦИК перенёс брифинг по итогам выборов в Госдуму и встречу Эллы Памфиловой с Владимиром Путиным

Центральная избирательная комиссия России отменила брифинг, на котором должны были огласить результаты выборов депутатов в Госдуму, также не состоялась и встреча главы ЦИК Эллы Памфиловой с Владимиром Путиным, пишет «Медуза»*. 

Брифинг должен был состояться в 14:00 20 сентября, а встреча главы ЦИК с президентом — в полдень. Также до сих пор не были оглашены результаты электронного голосования в Москве. 

Согласно официальным данным на сайте ЦИК, после обработки 99% протоколов лидирует «Единая Россия» с 49,79% голосов. Второе место у КПРФ с 19%, на третьем месте ЛДПР с 7,49%. После оглашения предварительных результатов голосования представители КПРФ объявили о несогласии признавать результаты электронного голосования. 

 

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Фото: 
ЦИК РФ
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