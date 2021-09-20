КПРФ отказалась признать результаты электронного голосования в Москве

КПРФ не признаёт результаты электронного голосования в Москве, заявил «Интерфаксу» заместитель председателя ЦК партии Дмитрий Новиков.

«Данные электронного голосования по Москве мы не признаём и не признаем», — сказал он.

Новиков добавил, что в партии «видели, как картина изменилась после выбрасывания цифрового результата». По его словам, КПРФ будет доказывать и «убеждать страну, что нужно восстать и бороться против цифровых новаций». В свою очередь лидер КПРФ Геннадий Зюганов призвал всех сторонников партии «защищать результаты выборов, как подольские курсанты защищали Москву».

Ранее кандидаты от КПРФ и поддержанные «Умным голосованием» Валерий Рашкин и Анастасия Удальцова уверенно лидировали после подсчёта 99,5% протоколов. Однако в результате они проиграли своим конкурентам после подсчёта 100% протоколов.

Рашкин призвал выйти на Пушкинскую площадь в 19:00 на народное обсуждение итогов выборов. После этого на Пушкинской площади появились автозаки.

Накануне ЦИК опубликовал результаты электронного голосования в шести регионах, за исключением Москвы. Данные по Москве не опубликованы до сих пор. Предполагается, что их объявят только в 14:00 после встречи Владимира Путина и Эллы Памфиловой.