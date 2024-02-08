ЦИК отказала Борису Надеждину в регистрации его кандидатом на выборах президента РФ. Политик намерен обжаловать решение в Верховном Суде

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) отказала Борису Надеждину в регистрации его кандидатом на выборах президента России, которые пройдут с 15 по 17 марта.

«ЦИК отказала в регистрации моей кандидатуры на пост президента РФ. Я не согласен с решением Центризбиркома. Я собрал более 200 тысяч подписей по всей России. Мы проводили сбор открыто и честно — за очередями в наши штабы и пункты сбора следил весь мир. Участвовать в президентских выборах в 2024 году — самое важное политическое решение в моей жизни. От своих намерений я не отступаю. Я обжалую решение ЦИК в Верховном Суде РФ», — написал политик в своём Telegram-канале.

ЦИК признал недействительными 9147 подписей в поддержку Бориса Надеждина. Проверяли 60 тысяч подписей, допустимая доля брака по закону — 5%. В ЦИК он сдал 104,7 тысячи подписей.

Сбор подписей за кандидата от непарламентской партии «Гражданская инициатива» Бориса Надеждина вызвал большой ажиотаж среди избирателей, в крупных городах люди выстраивались в длинные очереди, чтобы отдать свою подпись в поддержку Надеждина.

Напомним, в Нижнем Тагиле собрали около 400 подписей для регистрации Бориса Надеждина в качестве кандидата в президенты России. В целом по Свердловской области он за сутки собрал около 3 тысяч подписей, превысив региональную квоту.

Отметим, что в Нижнем Тагиле одна из сотрудниц муниципального учреждения клуба туристов «Азимут» подверглась давлению из-за поста в социальных сетях, где она выступила в поддержку Бориса Надеждина. Женщине начали угрожать увольнением.

«Моя мама — человек с активной позицией, живёт в Тагиле, и она, когда узнала, что там в воскресенье пройдёт сбор подписей за Надеждина, решила написать у себя на стене простенький пост об этом, чтобы друзья и знакомые узнали и пришли подписать. А в итоге ей вечером начали названивать с работы и угрожали увольнением», — рассказывает читательница Telegram-канала «Свет. Екатеринбург».

Борис Надеждин в 1990–1997 годах избирался депутатом совета народных депутатов города Долгопрудного (Московская область). В 1997–1998 годах работал советником первого вице-премьера Бориса Немцова и помощником премьера Сергея Кириенко. В 1999-м был избран депутатом Государственной думы по списку партии «Союз правых сил». С 2019 года — депутат совета депутатов городского округа Долгопрудный. В 2023-м Надеждин выдвигался в губернаторы Подмосковья, но не собрал необходимое количество подписей.