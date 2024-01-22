В Нижнем Тагиле собрали около 400 подписей для регистрации Бориса Надеждина кандидатом в президенты России

В Нижнем Тагиле собрали около 400 подписей для регистрации Бориса Надеждина в качестве кандидата в президенты России от непарламентской партии «Гражданская инициатива». В целом по Свердловской области он собрал уже около 3 тысяч подписей, превысив региональную квоту, сообщает Telegram-канал регионального штаба политика.

На данный момент необходимое количество подписей (не меньше 2,5 тысячи от региона) для регистрации также собрано в Москве, Санкт-Петербурге, Перми и ряде других крупных городов.

Подпись можно оставить в штабе Надеждина в любом регионе вне зависимости от места регистрации, сбор продлится до 25 января. Крайний срок сдачи для регистрации в Центризбирком — 31 января. Политик должен собрать не менее 100 тысяч подписей. Согласно информации на сайте Бориса Надеждина, в его поддержку уже собрано более 80 тысяч подписей.

Отметим, что в Нижнем Тагиле одна из сотрудниц муниципального учреждения клуба туристов «Азимут» подверглась давлению из-за поста в социальных сетях, где она выступила в поддержку Бориса Надеждина. Женщине начали угрожать увольнением.

«Моя мама — человек с активной позицией, живёт в Тагиле, и она, когда узнала, что там в воскресенье пройдёт сбор подписей за Надеждина, решила написать у себя на стене простенький пост об этом, чтобы друзья и знакомые узнали и пришли подписать. А в итоге ей вечером начали названивать с работы и угрожали увольнением», — рассказывает читательница Telegram-канала «Свет. Екатеринбург».

В Нижнем Тагиле сбор подписей ведётся в кофейне по адресу Строителей, 12. Из-за большого количества желающих поставить подпись за Бориса Надеждина его штаб продлил работу пункта сбора подписей до 22 часов.

«Мы планировали закончить сбор к 19.00, но желающих поставить подпись оказалось много. Сбор продлён до 22:00, мы не уедем, пока очередь не закончится, так что, если не успевали — приходите! И НЕ ЗАБУДЬТЕ ПАСПОРТ!», - сообщили в штабе политика.

Борис Надеждин в 1990–1997 годах избирался депутатом совета народных депутатов города Долгопрудного (Московская область). В 1997–1998 годах работал советником первого вице-премьера Бориса Немцова и помощником премьера Сергея Кириенко. В 1999-м был избран депутатом Государственной думы по списку партии «Союз правых сил». С 2019 года — депутат совета депутатов городского округа Долгопрудный. В 2023-м Надеждин выдвигался в губернаторы Подмосковья, но не собрал необходимое количество подписей.