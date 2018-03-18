ЦИК отчитался о трёх нарушениях на выборах

18.03.2018 16:50

Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что зафиксированы три нарушения законодательства о выборах, пишет «МБХ Медиа».

«Я хочу сказать, что по стране мы сейчас отфиксировали ещё три случая: два в Приморье возможные вбросы. Тут же оперативно сработали видеонаблюдение, наблюдатели. Ящики для голосования опечатали», подчеркнула Памфилова.

В то же время количество вбросов в ходе голосования значительно превышает названную главой ЦИК цифру, подчёркивает «МБХ Медиа», зафиксировано множество фактов вбросов бюллетеней. Ещё одно нарушение зафиксировано на видеокамеру УИК № 2239 в Тюмени. Член избирательной комиссии собирает стопку бюллетеней и спокойно вбрасывает их в урну, не встретив никакого сопротивления со стороны других членов комиссии и наблюдателей.

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