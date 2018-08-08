ЦИК одобрил сразу три предложенных для пенсионного референдума вопроса

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) одобрила все три поданные заявки от инициативных групп на проведение референдума по пенсионной реформе, пишет корреспондент РБК. Первым был принят вопрос от московской инициативной группы, которую возглавляет кандидат в мэры Москвы от «Справедливой России» Илья Свиридов. Она хочет вынести на голосование вопрос «Вы за то, чтобы возраст, установленный законодательством РФ о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 года, по достижении которого возникает право на назначение пенсии по старости, не менялся?».

Затем ЦИК одобрил формулировку вопроса от инициативной группы из двух физлиц (Марины Семёновой и Оксаны Шаробоковой) по Подмосковью. Она планирует вынести на референдум такой вопрос: «Поддерживаете ли вы, что установленный законодательством РФ о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 года возраст, по достижении которого возникает право на пенсию по старости, не может быть увеличен?». Семёнова рассказала «Ведомостям», что представляет всероссийское объединение организаций по работе с многодетными семьями, в неё входит 46 региональных организаций.

«Вопрос повышения пенсионного возраста является очень болезненным для нас, поэтому на общем собрании было принято решение вынести его на референдум», — сказала Марина Семёнова.

Вопрос, который предложила вынести на референдум КПРФ, звучит так: «Согласны ли вы с тем, что установленный законодательством РФ о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 года возраст, достижение которого даёт право на назначение страховой пенсии по старости (для мужчин — 60 лет, для женщин — 55 лет), повышаться не должен?» Именно коммунисты были инициаторами референдума по повышению пенсионного возраста в первый раз, однако тогда ЦИК им отказал. Секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов считает, что цель других инициативных групп — «заспойлерить» заявку коммунистов.

Комиссия постановила, что все три предложенные формулировки соответствуют требованиям ст. 6 закона «О референдуме». Теперь инициативные группы должны создать подгруппы не менее чем в 42 регионах и собрать подписи в поддержку референдума. Возможность провести голосование получит та группа, которая сделает это первой.

Законопроект о пенсионной реформе правительство внесло 16 июня. Он предполагает поэтапное повышение возраста выхода на пенсию — до 65 лет для мужчин к 2028 году и до 63 лет для женщин к 2034-му. Проект прошёл первое чтение в Госдуме.​