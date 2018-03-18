ЦИК объяснил наличие бюллетеней в урнах при открытии участка на Сахалине

Бюллетени, замеченные в урне избирательного участка 295 в Южно-Сахалинске в момент открытия УИК до прихода избирателей, оказались там из-за проголосовавших членов комиссии, наблюдателей и полицейских, заявили в Центризбиркоме.

«Это проголосовали члены комиссии, наблюдатели и полицейские, которые работают на этом участке. Они прикрепились к этому же участку по системе "голосование по месту нахождения"», — говорится в сообщении ЦИК в Twitter.

Наблюдатели движения «Голос» также сообщили, что некоторые камеры на участках на Камчатке и Чукотке расположены слишком далеко от урн, а иногда — таким образом, что при подходе избирателя к урнам их и вовсе не видно. В региональной избирательной комиссии в Петропавловске-Камчатском заявили, что рассмотрели соответствующие жалобы.

«Жалобы были, часть из них была необоснованной. На остальных участках несоответствие устранено, урны передвинуты», — заявили в избиркоме.

Накануне глава Центризбиркома Элла Памфилова сказала в комментарии РИА Новости, что ЦИК не планирует «нахимичить» и исказить итоги президентских выборов.