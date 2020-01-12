Политика

ЦИК Абхазии назначил повторные выборы президента

12.01.2020 17:33
ЦИК Абхазии назначил повторные выборы президента

Председатель Центральной избирательной комиссии Абхазии Тамаз Гогия заявил, что повторные выборы президента страны пройдут 22 марта.

Как пишет ТАСС, Гогия также сообщил, что ЦИК не согласен с решением Верховного суда Абхазии, отменившего итоги сентябрьских выборов, но признаёт вердикт и исполняет его. При этом комиссия не исключает обжалования отмены итогов выборов президента.

Напомним, в ходе второго тура выборов президента Абхазии с минимальным перевесом победил Рауль Хаджимба, возглавляющий республику с 2014 года. 9 января активисты абхазской оппозиции попытались взять штурмом администрацию президента. Сторонники оппозиции утверждали, что на прошедших в минувшем году выборах главы республики Хаджимба не набрал большинства голосов, и требовали проведения новых выборов.

Фото: 
РБК
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