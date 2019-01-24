Чубайс назвал неизбежным введение соцнормы электропотребления

Введение социальной нормы потребления электроэнергии в России неизбежно, заявил RNS председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Подобные решения Чубайс назвал «противными».

«Они противные, потому что они очень болезненны, они касаются большой группы людей, прямо бьют по ним и невозможно от них уклониться. Так устроена экономика. Иногда кажется, что если уклонишься, если не примешь это решение, то оно само рассосётся», — заявил глава «Роснано».

Он отметил, что несколько лет назад объём перекрёстного субсидирования в электроэнергетике составлял 100 млрд рублей.

«Сегодня уже больше чем 300 млрд рублей. К сожалению, не рассосётся», — сказал он.

Вопрос введения соцнормы глава «Роснано» сравнил с повышением пенсионного возраста, которое обсуждалось, по его словам, на протяжении 10 лет. Он отметил, что соцнорма потребления электроэнергии неизбежна.

«К сожалению, здесь вопрос — когда. Нынешний момент признан неидеальным», — отметил Чубайс.

Ранее правительство обсуждало механизм дифференцированных тарифов на электроэнергию, что могло привести к повышению цен на «сверхпотребление» свыше 300 и 500 кВт⋅ч в месяц и постепенной отмене льготных тарифов для квартир с электроплитами и сельского населения. Накануне вечером стало известно о переносе этого вопроса на фоне роста фискальной нагрузки на граждан.