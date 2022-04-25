«Чтобы не было трагедий на воде, недостаточно теоретических уроков». Депутаты гордумы Нижнего Тагила раскритиковали отсутствие уроков плавания в школах 

В Нижнем Тагиле депутаты и чиновники не первый год обсуждают, нужно ли вернуть в школы уроки плавания, которые не проводятся уже девять лет. Вопрос о возвращении специальной спортивной программы для тагильских школьников обсуждался на заседании комиссии гордумы по местному самоуправлению, общественной безопасности и информационной политике.

В 2021 году президент России Владимир Путин поручил с 2022 года включить обучение детей плаванию в систему образования и организованного детского отдыха. Напомним, в школах Нижнего Тагила программа обязательного обучения плаванию действовала с 1999 по 2013 год. Тогда второклассники занимались в городских спорткомплексах.

С 2013 года депутаты гордумы поднимают вопрос о том, чтобы возобновить уроки плавания со второго класса. Но чиновники не считают отсутствие программы по плаванию проблемой и утверждают, что в целях профилактики утоплений на водоёмах достаточно бесед и теоретических уроков безопасности поведения на воде.

Начальник управления образования Татьяна Удинцева заявила, что сейчас учить детей плаванию в школах нельзя, поскольку школьная образовательная программа направлена исключительно на спортивную подготовку детей и подростков.

«Я только за возвращение этой программы. Камнем преткновения в этом вопросе стало то, что у школьных бассейнов нет лицензии на ведение образовательной деятельности. Хотя раньше для реализации этой программы выделялись бюджетные средства», — рассказала Татьяна Удинцева.

По мнению председателя комиссии Андрея Палатова, учить плаванию детей можно хотя бы в тех школах, где есть бассейны. Добавим, что только в восьми из 64 общеобразовательных учреждений Нижнего Тагила сегодня есть бассейны.

«То есть вы считаете, что достаточно только теоретических уроков, чтобы у нас не происходило трагедий на воде? Уже не первый год обсуждаем этот вопрос, и постоянно возникают проблемы, которые не дают нам возобновить эту программу», — заявил председатель комисии Андрей Палатов.

В прошлом году начальник управления по развитию физической культуры, спорта и молодёжной политики Ирина Еремеева также заявила о невозможности возобновления уроков. Тогда чиновница ссылалась на проблемы с недостатком профессиональных кадров, отсутствие бассейнов с большим числом дорожек для плавания, сложности с организацией перевозки детей в бассейны спортивных учреждений.

Ранее программа обучения школьников плаванию обходилась городскому бюджету в 13 млн рублей в год.